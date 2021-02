STØYROCK/STØYSJOKK: Riz Ahmed i «Sound Of Metal». Foto: Selmer Media

Filmanmeldelse «Sound Of Metal»: Larmen og freden

En film å både se og høre.

Publisert: Nå nettopp

DRAMA

«Sound Of Metal»

USA. 9 år. Regi: Darius Marder

Med: Riz Ahmed, Olivia Cooke, Paul Raci, Lauren Ridloff

Ruben (Ahmed) og Lou (Cooke) er kjærester, og utgjør en duo, «Blackgammon», i punk/metal/støy-sjangeren. De reiser rundt på den amerikanske ekvivalenten til det norske musikere pleide å kalle «Blitz-ruta»: Spiller på små klubber for en engere krets, og lever fra hånd til munn på T-skjorte- og vinylsalg.

De lever sine liv i campingbussen, på vei mellom A og B, og er gjensidig avhengige av hverandre. Lou er et barn av borgerskapet, men arrene på armen hennes forteller en historie om selvskading. Ruben har vært nykter i fire år, like lenge som han og Lou har vært sammen. Det har et kjærlig samliv. De er også veldig alene og veldig unge.

BORGERBARN I DRIFT: Olivia Cooke i «Sound Of Metal». Foto: Selmer Media

En dag, kun 10 minutter inn i «Sound Of Metal», mister Ruben 70–80 prosent av hørselen. Alt blir liksom vattert i hodet hans, det piper og rumler i hjernen. Lyder som tidligere var markante og spisse, som hans egen hosting og harking, høres ut som hvalsang under vann.

Ruben får, som rimelig er, panikk. Da han griper etter en sigarett, skjønner begge at dét kan være første skritt tilbake til noe Ruben absolutt ikke bør vende tilbake til, nemlig avhengigheten. Lou kan ikke stille seg lagelig til for raseriet og desperasjonen hans. De kommer til at hun bør forlate ham – midlertidig.

GJENSIDIG AVHENGIGHET: Riz Ahmed og Olivia Cooke i «Sound Of Metal». Foto: Selmer Media

Men ikke før Ruben er installert i et smått alternativt program for hørselshemmede på landsbygda. Stedet drives av Joe (Raci), som mistet hørselen i et bombeangrep under Vietnamkrigen og fremdeles husker «sangen som ble spilt i sekundet før det skjedde».

Ruben må «lære seg å være døv», og det som en del av et fellesskap han aldri i livet hadde sett for seg at han skulle ha noe med å gjøre. Han identifiserer seg ikke med de andre menneskene i programmet, han er sint og oppfarende. Man er redd for at han skal sprekke, i alle betydninger av ordet.

VIS VIETNAM-VETERAN: Paul Raci i «Sound Of Metal». Foto: Selmer Media

Kan det likevel gå seg til? Kan Ruben få fred i sitt nye liv, og slippe tak i ideen om at en dyr operasjon kan hjelpe ham å skru klokken tilbake?

«Sound Of Metal» bringer en på sjeldent effektivt vis på innsiden av det som, som lyn fra klar himmel, er skjedd med hovedpersonen.

Det viktigste tekniske verktøyet den benytter seg av, er naturlig nok lyddesignen. Denne gir oss en flik av fremmedgjøringen Ruben med ett blir grepet av – og også hvordan ubehaget gradvis blir en del av hverdagen. Helt uten å på noe tidspunkt overdrive effektbruken.

STØYROCKDUOEN «BLACKGAMMON»: Olivia Cooke og Riz Ahmed i «Sound Of Metal». Foto: Selmer Media

Filmens omgang med subkulturen Ruben og Lou er en del av – høyt volum, lavt sosioøkonomisk nivå – virker også troverdig. Denne anmelder skulle gjerne oppholdt seg lenger i den.

Riz Ahmed, som er med i så godt som hver eneste scene i «Sound Of Metal», er filmens fremste menneskelige beholdning. Det blir snakket om en mulig Oscar-nominasjon til den britiske skuespilleren. Det ville saktens vært på sin plass.

For man kan lese Rubens livshistorie i Ahmeds ansikt. Ikke bare de mest dramatiske bitene, som hvordan hele uttrykket i det momentant forandrer seg når han mister hørselen, og blandingen av forvirring og frykt som følger.

NÅR ALT BLIR STILLE: Riz Ahmed i «Sound Of Metal». Foto: Selmer Media

Man kan også ane hvem han er, uavhengig av det som er skjedd, og hvem han var, før det skjedde. Ikke minst kan vi hele tiden se hvem han ønsker å bli igjen, og hva han er villig til å gjøre for å oppnå det.

Den siste scenen – ja, de siste 10–15 minuttene – er klokt bedømte, inspirerende uten å bli klisset sentimentale, og føles tettere på livet enn det meste jeg har sett i en film på en stund.

Ganske uforglemmelig, faktisk.