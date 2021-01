HOLLYWOOD-STJERNE: Armie Hammer, her på Independent Spirit Awards i Santa Monica i 2019. Foto: Jordan Strauss / TT NYHETSBYRÅN

Armie Hammer trekker seg fra film etter Instagram-storm

Filmstjernen (34) skulle starte innspillingen av «Shotgun Wedding» med Jennifer Lopez (51) i disse dager. Det blir ikke noe av.

Publisert: Nå nettopp

Armie Hammer har nemlig trukket seg ut av hele prosjektet. Årsaken er det han beskriver som ondsinnede angrep på ham i sosiale medier.

Kontroversen dreier seg rundt mediestormen forrige helg da Instagram-meldinger som angivelig skulle være fra Hammer, begynte å spre seg med voldsom fart i sosiale medier.

Bullshit

Det har aldri blitt bekreftet at meldingene virkelig stammet fra Hammer, og nå skriver han i en pressemelding ifølge Variety at han «ikke vil kommentere bullshit-påstandene».

«Men i lyset av de ondskapsfulle og falske nettangrepene på meg, kan jeg ikke med god samvittighet nå reise fra barna mine i fire måneder for å spille inn en film i Den dominikanske republikk», skriver han.

Hammer opplyser videre at filmselselskapet Lionsgate støtter ham i beslutningen, og at han setter pris på det.

Instagram-meldingene i sentrum for oppstandelsen gikk ut på grafiske seksuelle fantasier, samt påstander om kannibalisme og ønske om å drikke blod. Korrespondansen som angivelig skal være mellom Hammer og en kvinne, skal ha funnet sted i perioden 2016–2020.

Daily Mail, The Guardian og People er blant mediene som har utbrodert saken.

Nyseparert

Hammer er kjent fra filmer som «The Social Network», «Rebecca» og «Call My by Your Name». Han er aktuell også i oppfølgeren til sistnevnte.

På privaten var han inntil nylig gift med TV-profilen Elizabeth Chambers (38). Nyheten om at paret skal skilles, kom i fjor sommer.

Hvem som skal figurere mot Lopez og erstatte Hammer i «Shotgun Wedding», som er et romantisk drama, er ennå ikke avklart.

