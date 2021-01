FILMPAR: Tanya Roberts og Roger Moore i 1984. Foto: Alexis D. / AP / NTB

Bond-piken Tanya Roberts manager: Hun lever, men er alvorlig syk

Mandag kom nyheten om at Tanya Roberts kollapset i sitt eget hjem på julaften, før hun søndag døde på sykehus. Timer senere kom kontrabeskjeden: 65-åringen lever, men er alvorlig syk.

Publisert: Nå nettopp

«Jeg er svært trist over å dele denne posten. Ja, Tanya gikk bort i dag. Hjertet mitt er knust», skrev hennes manager Mike Pingel på Facebook mandag morgen.

VG var blant mediene som omtalte saken, og gjenga Pingels Facebook-melding.

Mandag kveld opplyste Pingel til nyhetsbyrået AP at Roberts likevel ikke er død, men alvorlig syk og innlagt på Cedars-Sinai Medical Center i California.

– Hun levde klokken 10 mandag formiddag (lokal tid), sier Mike Pingel til People.com.

Han forklarer det hele med at Roberts ektemann, Lance O’Brien, fortalte at hun hadde gått bort da han besøkte henne på sykehuset. Senere skal sykehuset ha ringt O’Brien og sagt hun ikke var død.

Pingel sier videre at han venter på en ny oppdatering på Roberts helsetilstand. Men sier til People at «det ikke ser bra ut», og at hun ligger på respirator. Han sier også til AP at sykdommen ikke er relatert til coronapandemien.

Roberts har vært innlagt på sykehus i Los Angeles siden julaften, da hun skal ha falt sammen i sitt eget hjem i Hollywood etter å ha luftet hunden.

Tanya Roberts er kjent fra TV-serien «Charlie’s Angels» (1989–1981) og som Bond-piken Stacey Sutton i «A View to a Kill» (1985), men huskes også for rollen som Midge Pinciotti i «That '70s Show» (1998–2004).