SKUTT: Thomas Jefferson Byrd, her i filmen «Red Hook Summer» fra 2012. Foto: Variance Films/courtesy Everett Collection

Skuespiller Thomas Jefferson Byrd funnet drept

70-åringen spilte i en rekke Spike Lee-filmer. Han ble funnet død med flere skudd i ryggen.

Drapet på Byrd fikk oppmerksomhet da regissør Spike Lee postet om det på Instagram søndag kveld norsk tid.

Politiet i Atlanta bekrefter overfor Variety at det er innledet drapsetterforskning etter at Byrd ble funnet livløs natt til søndag, med en rekke skudd i ryggen.

De mottok melding om en skadet person. Medisinsk personell skal ha konstatert at Byrd var død på stedet.

Politiet understreker overfor Variety at etterforskningen er i en innledende fase.

– Sorg

«Det er med sorg jeg kunngjør det tragiske mordet på vår elskede bror Thomas Jefferson Byrd sist natt i Atlanta, Georgia», skriver Spike Lee på Instagram.

«Hvil i fred, broder Byrd.»

70-åringen filmdebuterte i Lee-filmen «Clockers» i 1995, og spilte i mange Lee-regisserte filmer deretter, blant dem «Get On The Bus», «Bamboozled», «Chi-Raq», «Red Hook Summer», «Girl 6» og «Da Sweet Blood Of Jesus».

I SORG: Spike Lee. Foto: Evan Agostini/Invision

Han var også med i den Lee-regisserte Netflix-serien «She's Gotta Have It», som gikk fra 2017 til 2019.

Blant de største filmene Byrd figurerte i var «Ray» fra 2004, der Jamie Foxx har tittelrollen som soullegenden Ray Charles.

Publisert: 05.10.20 kl. 02:21

