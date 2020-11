ETTERTRAKTET: Mads Mikkelsen, her på Lumiere Film Festival i Lyon i oktober. Foto: JEFF PACHOUD / AFP

Deadline: Vil erstatte Depp med Mikkelsen

Regissøren vil angivelig at den berømte dansken (54) skal steppe inn i «Fantastic Beasts» etter at Johnny Depp (57) fikk fyken.

Nå nettopp

VG omtalte i forrige uke at filmselskapet Warner Bros. har sparket Depp fra den planlagte jobben som rollefiguren Gellert Grindelwald i den tredje filmen i «Fantastic Beasts»-serien.

Nå melder filmnettstedet Deadline at Mads Mikkelsen står øverst på ønskelisten over aktuelle kandidater til å overta oppdraget.

les også Johnny Depp sparket fra storfilm

Kilder hevder at regissør David Yates (57) er en svært stor beundrer av Mikkelsen, og at de to er i tidligere forhandlinger.

Den nye «Fantastic Beasts»-filmen skulle opprinnelig ha premiere i november neste år, men nylig ble det kunngjort at den skyves på til sommeren 2020.

At Depp er ute, er en direkte følge av det knusende nederlaget i London-retten i forrige uke, har ført til spekulasjoner om filmen vil bli dyttet på ytterligere.

les også Mads Mikkelsen: – Jeg drømte aldri om å bli skuespiller

Deadline skriver imidlertid at innspillingen er i gang, med andre sentrale skikkelser på settet – Eddie Redmayne (38) og Jude Law (47) Håpet er å kunne gå for premiere om halvannet år.

Tause

Mikkelsen, kjent blant annet for «Star Wars», «King Arthur», James Bond-filmen «Casino Royale», «Doctor Strange», og TV-serien «Hannibal», har ikke kommentert saken. Filmselskapet holder også kortene tett til brystet enn så lenge.

54-åringen – som må sies å være Danmarks mest kjente filmstjerne internasjonalt – har ifølge IMDb.com tre øvrige filmer på gang, «The Billion Dollar Spy», «Retfærdighedens ryttere» og «Chaos Walking».

Depp er med i begge de første «Fantastic Beasts»-filmene, som er «prequels» til historiene om Harry Potter. Mandag i forrige uke tapte han rettssaken mot Dan Wootton, sjefredaktør i britiske The Sun, samt moderbedriften News Group Newspaper.

(Artikkelen fortssetter under videoen)

Depp gikk til sivilt søksmål fordi han føler seg ærekrenket og svertet etter at avisen i april 2018 refererte til ham som «konebanker». Hollywood-veteranen har varslet anke.

Depp har også en ny rettsstrid på gang i hjemlandet USA, nemlig mot ekskona Amber Heard (34). Han søkte i sommer om å få rettssaken utsatt fra nyåret til senere på våren, nettopp fordi den ellers ville kollidere med «Fantastic Beats»-innspillingen.

Nå står han altså uten jobben. Rettssaken mot Heard starter 3. mai.

Flere rampelys-nyheter på VGTV:

Publisert: 11.11.20 kl. 10:04

Les også

Mer om Hollywood Johnny Depp