NY ROLLE: Mads Mikkelsen skal spille rollen som Grindelwald den nye «Fantastic Beasts»-filmen. Foto: ETTORE FERRARI / ANSA / NTB

Danske får rollen til sparket Johnny Depp

Onsdag bekrefter Warner Bros. at danske Mads Mikkelsen har fått rollen Johnny Depp etterlater seg i «Fantastic Beasts 3».

Det melder blant annet Deadline og Entertainment Weekly.

Tidligere i november ble det kjent at Johnny Depp tapte rettssaken mot den britiske tabloidavisen The Sun. Skuespilleren saksøkte avisen etter at de i en artikkel i 2018 kalte han «konebanker».

Depp var gift med Amber Heard fra 2015–2017, og de to har i over tre år ligget i beinhard konflikt med hverandre. Konfliktens kjerne er Heards anklager om at Depp mishandlet henne fysisk og psykisk i løpet av deres forhold.

Etter rettssaken meldte Depp på Instagram at filmselskapet Warner Bros. har bedt ham om ikke å gjøre den planlagte jobben som rollefiguren Gellert Grindelwald i den tredje filmen i «Fantastic Beasts»-serien.

«Jeg har respektert og sagt meg enig i den avgjørelsen», skrev Depp, som også skrev at han kommer til å anke dommen.

Depp er med i begge de første «Fantastic Beasts»-filmene, som er «prequels» til historiene om Harry Potter. Innspillingen til den tredje filmen er allerede i gang, og skal etter planen ha premiere 15. juli 2022.

Kun dager etter at Depp trakk seg hevdet Deadline at danske Mads Mikkelsen var den regissørens førstevalg til å ta over rollen.

Nå er det altså bekreftet at det Mikkelsen overtar rollen som trollmannen Gellert Grindelwald.

Den 55 år gamle dansken er blant annet kjent for sine roller i TV-serien «Hannibal» og filmer som «Doctor Strange», «Casino Royal», «King Arthur» og «Rogue One: A Star Wars Story».

Publisert: 26.11.20 kl. 02:20

