Herman Flesvig gir stemmene i «Terkel i knipe»-oppfølger – sånn reagerer Aksel Hennie

De som trodde at Aksel Hennie (43) kom til å gjøre reprise i «Rutete Ninja», må tro om igjen. Men Hennie furter ikke over å bli byttet ut med Herman Flesvig (26).

Publisert: 28.02.19 20:54







Det har vært knyttet spenning til hvilke skuespillere som skal være med. Nordisk Film Distribusjon slapp torsdag nyheten om at Flesvig står bak samtlige sgtemmer i animasjonsfilmen, som dukker opp på norske kinolerreter 24. mai.

Komiker Herman Flesvig skal faktisk fylle alle 113 rollene. Se filmtrailer øverst i artikkelen.

FILMKLAR: Herman Flesvig har nok å gjøre i «Rutete Ninja». Foto: NORDISK FILM DISTRIBUSJON

– Det var med skrekkblandet fryd at jeg takket ja til forespørselen. Nå gleder jeg meg til å gå i gang å jobbe med alle 113 stemmene, sier Herman Flesvig i en pressemelding.

Uten Aksel Hennie

«Rutete Ninja» er oppfølgeren til den 14 år gamle kontroversielle suksessfilmen «Terkel i knipe». I forgjengeren fra 2005 var det Aksel Hennie som ga lyd til alle skikkelsene. VGs anmelder skrøt av Hennies innsats, beskrev filmen som «mums for morbide» og ga den terningkast 5.

Den danske filmskaperen Anders Matthesen (43) uttalte til TV 2 i fjor at han mente Hennie burde være et opplagt valg også i oppfølgeren. Hennie uttalte i samme intervju at han gjerne hadde takket ja, hvis han hadde blitt spurt.

Hennie «raser» i videoklipp

Men sånn ble det altså ikke. Hennie selv kommenterer saken på humoristisk-rasende vis på sin Instagram, hvor han har nærmere 80.000 følgere. I et videoklipp, i karakter som filmens Onkel Stewart, raser han mot å være byttet ut:

«Er det sant det jeg hører? At det ikke er Aksel Hennie som skal gi stemme til Onkel Stewart?»

Skuespillerveteranen veksler mellom å frese ut grove skjellsord som rollefiguren og å være seg selv. Sistnevnte sier at det er «hyggelig at Flesvig har overtatt».

Under videoen skriver Hennie:

«ONKEL STEWART har drukket litt for mye Fernet og er ikke spesielt glad i @hermanflesvig. Jeg derimot synes Herman er topp!».

(Artikkelen fortsetter under posten)

VG har forsøkt å få en kommentar fra Hennie, uten hell.

– Gøy med nye stemmer

På spørsmål fra VG om hvorfor Hennie glimrer med sitt fravær i den kommende filmen, svarer Ole Telle Thomsen, markedssjef i Nordisk Film Distribusjon, at «Rutete Ninja» er en ny historie med mye karakterer.

– Da er det ekstra gøy å prøve med nye stemmer. Herman har skapt seg sitt eget fantastiske komedieunivers, som vi følte sto godt til vår film. Han har nå levert så til de grader med en entusiasme og en galskap som er Anders Matthesens kreasjon verdig, sier Thomsen, og legger til:.

– Det hører også med til historien at Aksel var den første Herman spurte om råd når han fikk forespørselen, og fikk tommel opp.

«Rutete Ninja» er laget av de samme som sto bak «Terkel i knipe».

Lover drøy humor

Terkels tenåringsfetter Aske har hovedrollen i «Rutete Ninja».

Nordisk Film Distribusjon opplyser om at den kommende filmen inneholder «sjenerøse mengder drap, action, hevn, forelskelse, fyll, fest, ydmykelse, mobbing, knark, banning og fremfor alt masse drøy humor».

Flere av de forrige karakterene gjør comeback, deriblant Onkel Stewart.

Herman Flesvig: – ADHD er en gave

Flesvig har vært aktuell i flere underholdningsprogram på NRK, blant annet sammen med Robert Stoltenberg. I 2018 var han programleder for P3 Gull.

26-åringen har i tillegg en svært populær Instagram-profil med nærmere 300.000 følgere. Der parodierer han ofte nettopp Aksel Hennie.