INTIMT: Lady Gaga og Bradley Cooper fascinerte hele salen med sin duett – og fremføringen har gått på repeat på amerikanske TV-skjermer etter Oscar-gallaen. Foto: MIKE BLAKE / X00030

Bradley Coopers kjæreste hylles etter denne Oscar-fremføringen

Spekulasjonene om romantikk mellom Bradley Cooper (44) og Lady Gaga (32), har versert i flere måneder. Men Coopers kjæreste, Irina Shayk (33) takler det tilsynelatende med verdighet.

Helt siden de to hadde premiere i filmmusikalen «A Star Is Born» i oktober, har publikum grublet over hvorvidt det er mer enn kjærlighet bare på lerretet mellom hovedrolleinnehaverne.

At Cooper er forlovet med den russiske supermodellen Irina Shayk, og har et barn på to år med henne, har ikke hindret rykteflommen.

GOD TONE: Her ser vi Irina Shayk omfavne Lady Gaga – på første rad. Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Det har heller ikke sørget for mindre bensin på bålet at Lady Gaga nylig brøt med sin forlovede, få måneder etter at de satte på seg ringer.

Før Oscar -utdelingen knyttet det seg stor spenning til hvorvidt Cooper, som også har regissert filmen, ville innta podiet med Gaga for å fremføre hennes hitballade «Shallow» – som hun for øvrig vant Oscar for.

Og det gjorde han.

PAR: Bradley Cooper klemmer på kjæresten etter fremføringen. Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Om Shayk sliter med sjalusi, viste hun det ikke. Etter at Cooper og Gaga hadde trollbundet hele forsamlingen med sin romantiske duett, var Shayk den aller første i salen til å reise seg og applaudere.

Først etter at hun sto oppreist – på første rad – fulgte resten av forsamlingen etter med stående applaus. Klippet spres nå på sosiale medier, og Shayk hylles for sin raushet.

NÆRE: Lady Gaga og Bradley Cooper har ikke lagt skjul på hvor gode venner de ble under innspillingen. Her på Oscar-gallaen. Foto: MIKE BLAKE / X00030

Bilder fra festen viser også at Shayk klemmer på Gaga, og det ser ikke ut til å være annet enn veldig god stemning mellom dem.

Cooper og Gaga satt for øvrig ikke ved siden av hverandre i salen – de hadde Shayk mellom seg.

Lady Gaga kom uten følge til den stjernespekkede prisutdelingen, mens Cooper skred opp den røde løperen med to kvinner – moren Gloria Campano og samboeren.

MAMMA: Bradley Cooper kom sammen med moren Gloria Campano og samboeren Irina Shayk. Foto: MARIO ANZUONI / X90045

Bradley Cooper vant ingen individuell pris, men han var raskt ute med å kysse Gaga på kinnet da hun ble ropt opp som vinner.

Gaga selv gråt så tårene sprutet.

– Det handler ikke om å vinne, men om å ikke gi opp. Om du har en drøm: Kjemp for den! sa hun i takketalen: