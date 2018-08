BARE VENNER: Asia Argento benekter «på det sterkeste» at hun skal ha hatt en seksuell relasjon til den unge skuespilleren og musikeren Jimmy Bennett. Foto: FREDERICK M. BROWN / AFP

Argento benekter sex-overgrep

FILM 2018-08-22T07:25:13Z

Asia Argento sier nå at hun aldri har hatt et seksuelt forhold til 22-åringen som beskylder henne for overgrep.

Publisert: 22.08.18 09:25

Det skriver BBC .

Mandag meldte New York Times at Argento skal ha betalt amerikanske Jimmy Bennett (22), skuespiller og musiker, over tre millioner kroner for å få overgrepbeskyldninger ut av verden.

I en uttalelse skriver Argento at hun «aldri har hatt en seksuell relasjon til Bennett», samtidig som hun på det sterkeste benekter innholdet i artikkelen i New York Times .

I følge BBC benekter imidlertid ikke den italienske skuespilleren at hun har foretatt en utbetaling til Bennett, men understreker i uttalelsen at de to bare var venner. Vennskapet tok imidlertid en brå slutt da Bennett etter at Argentos rolle i Weinstein-saken ble kjent, ba henne om penger.

Bakgrunnen for pengekravet var da hans påstander om at Argento skal ha forgrepet seg seksuelt forgrepet på ham på et hotellrom i California for fem år siden. Hun var da 37, og han 17. Den seksuelle lavalderen i California er 18 år.

De to ble kjent da Bennett var bare syv år og spilte rollen som hennes sønn i filmen «The Heart Is Deceitful Above All Things» i 2004.

I dokumentene som NY Times har fått innsyn i, skal James Michael Bennett, som han opprinnelig heter, ha forklart at han har fått store følelsesmessige problemer som følge av det angivelige overgrepet. Hendelsen skal også ha påvirket hans skuespillerkarrière i negativ retning, heter det.

New York Times skal ha fått tilsendt informasjon om anklagene og det påfølgende økonomiske oppgjøret mellom Argento og Bennett, i form av krypterte dokumenter fra en ukjent tipser.