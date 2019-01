STJERNEREGISSØR: Joachim Rønning, her avbildet under et intervju med VG i fjor. Foto: Krister Sørbø/VG

Joachim Rønning har forlovet seg med Amanda Hearst

«Pirates of The Caribbean»- og «Kon-Tiki»-regissør Joachim Rønning (46) har forlovet seg med den amerikanske sosietetskvinnen Amanda Hearst (34).

Rønning skriver på Instagram – under et bilde av kjæresten med en stor ring på venstre hånd – at han «ringer inn» det nye året med sin kjærlighet.

« Jeg er så takknemlig for at du er i min lille gjeng », skriver han sammen med et ring-symbol.

Også Hearst har postet bilde av seg selv med forlovelsesringen.

« Det beste jeg gjorde i 2018, var å si ja », skriver hun.

Paret befinner seg ifølge Instagram på Maldivene.

Amanda Hearst jobber både som modell, med veldedighet, og har en toppstilling i motemagasinet Marie Claire. I tillegg er hun milliardærarving til Hearst-dynastiet.

34-åringen er oldebarnet til mediemogulen William Randolph Hearst, og er dermed en av arvingene til The Hearst Corporation, et medieselskap verdt milliarder av kroner. Selv skal hun ha en formue på svimlende 16 milliarder kroner, ifølge blant annet worlddemand.com.

Finansmagasinet Forbes har tidligere kåret henne til verdens 7. mest sexy milliardærarving. Tanten er det kjente kidnappingsofferet Patricia Hearst (64), rikmannsdatteren som ble bankraner .

Hearst er i tillegg en ivrig forkjemper for etisk mote.

Rønning har to barn fra et tidligere ekteskap. Forloveden har ingen barn og har heller aldri vært gift.

Etter å ha postet romantiske bilder på Instagram i august i fjor, bekreftet Rønning overfor VG at han og Hearst var kjærester. Han ønsket imidlertid ikke i kommentere romansen ytterligere – hverken hvor lenge de har vært et par, eller hvordan de møttes.

VG har ikke lyktes i å få en kommentar fra Rønning etter at han kunngjorde den gledelige begivenheten.

Rønning og hans tidligere regissørmakker Espen Sandberg (47) , begge opprinnelig fra Sandefjord, har sammen stått for regien til en rekke store filmproduksjoner både i Norge og utlandet – deriblant «Bandidas» og fjorårsstorfilmen «Pirates of The Caribbean» samt norske «Kon-Tiki» og «Max Manus» .

Regissørduoen har den siste tiden jobbet hver for seg, og Rønning er for tiden i sving alene med den nevnte Hollywood-produksjonen «Maleficent II» . Der står superstjerner som Angelina Jolie (43) og Michelle Pfeiffer (60) på rollelisten .