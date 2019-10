SKUESPILLERVETERAN: Mikaeel persbrandt, her på en premiere i Berlin for noen få år tilbake. Foto: Michael Sohn / TT / NTB Scanpix

Mikael Persbrandt vurderer å legge karrieren på hylla

Mikael Persbrandt (56) sier i nytt TV-program at han begynner å bli forsynt av kjendistilværelsen.

– Når man har det yrket jeg har, så innebærer det at folk glor på en. Så å kjefte på at mennesker som kjenner en igjen, er idiotisk. Det gjorde en del skuespillere før, og det gjorde jeg også tidlig i karrieren. Men det har jeg sluttet med, sier han i programmet «Expeditionen» ifølge Expressen.

Det betyr imidlertid ikke at han alltid er fortrolig med å bli lagt merke til.

I TV-serien, som går ut på at han sammen med andre celebre svensker skal bestige det 6119 meter høye fjellet Lobuche Peak i Himalaya, forteller Persbrandt at en del av han bare ønsker å være i fred.

– Så at det snart er på tide å avvikle hele denne skuespillerbiten, ja, det tror jeg. Bare stenge hele butikken. Si at nå holder det. Bare hogge ved hjemme på gården, sier den tidvis omstridte, men svært så populære filmstjernen.

Persbrandt, best kjent fra «Beck»-serien, forklarer videre i TV-programmet at han er bevisst overgangen fra å være blant de yngste på film- og TV-settet, til nå å være blant de eldste. Det er han imidlertid tilfreds og innforstått med. Han hevder at han «kjenner på en ro» rundt det å befinne seg i livets siste halvdel.

I fjorårsbiografien «Så som jag minns det» utbroderte Persbrandt livets oppturer og ikke minst nedturer, med rusmisbruk og bipolar lidelse. Blant annet snakket han for første gang om hvordan sjalusien rammet ham da Maria Bonnevie, som han hadde vært sammen med fra 1998 til 2005, innledet et forhold til Fredrik Skavlan.

Persbrandt har vært sammen med Sanna Lundell (40) siden han ble avslørt i utroskap mens han fortsatt var kjæreste med Bonnevie (45) i 2005.

Publisert: 31.10.19 kl. 20:51







