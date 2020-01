ETTER: Hva som egentlig skjedde, røper ikke Jamie King (t.h.). Men dette bildet med Patricia Arquette er tatt etter smellen. Foto: Rodin Eckenroth / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Joey King fikk kollegaens Golden Globe-statuett i pannen – viser frem kulen

Joey King (20) fikk et ublidt møte med trofeet til prisvinner Patricia Arquette (51).

«Ikke alle kan si at Patricia Arquette ved et uhell slo dem i hodet med Golden Globe-statuetten. Men det kan jeg», skriver King under et nærbilde av seg selv på Instagram.

På bildet kan man tydelig se et merke midt i pannen på den unge stjernen:

King, som har nærmere 11 millioner følgere på Instagram, har fått mange kommentarer og trøstemeldinger under posten.

Også på Twitter har King postet bilde av kulen, både med og uten sminke.

«Dette gir meg retten til å kunne skryte av det resten av livet», skriver hun:

Bildene fra Golden Globe-nachspielet viser at det ikke endte i ondt blod mellom de to filmstjernene, som begge er aktuelle i serien «The Act».

Arquette, som vant den gjeve statuetten i kategorien beste kvinnelige birolle for sin innsats som Dee Dee Blanchard i HBO-serien, forklarte senere ifølge USA Today at hun hadde rappet vikinghjelmen.

– Jeg stjal denne hatten, og Joey fikk en kul i hodet, skal hun ha fleipet med armen rundt King.

Senere postet hun under Kings bilder på Twitter:

«Nei da, for å være ærlig så er jeg veldig lei meg, søte deg».

GOD STEMNING: Patricia Arquette og Joey King hygget seg i hverandres selskap til tross for sammenstøtet. Foto: Rachel Murray / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Publisert: 07.01.20 kl. 01:33

