FELLES SKJEBNE, FELLES TRØST: Billie (til venstre) og Vega Østin i «Tottori! Sommeren vi var alene». Foto: Norsk Filmdistribusjon

Filmanmeldelse «Tottori! Sommeren vi var alene»: Ekte søskenkjærlighet

Spennende for barna. Mareritt for foreldrene deres.

BARNE/FAMILIEFILM

«Tottori! Sommeren vi var alene»

Norge. 6 år. Regi: Silje Salomonsen og Arild Østin Ommundsen

Med: Vega Østin, Billie Østin, Thomas Skjørestad, Nina Ellen Ødegård, Kristoffer Joner

Vega (9) og Billie (5) er på skogs- og fjelltur med pappa. Mamma er sliten denne sommeren, og innlagt på institusjon.

Pappa (Skjørestad) er ikke sliten. Han er tvert imot en villbasse, en fysisk utagerende og dumdristig type. Vega og Billie ler når han faller i vannet med klærne på. Men blir nok litt urolige når han balanserer på hendene på en stein ved fjellkanten.

Det går som vi aner: Pappa blir utsatt for en ulykke. Han faller ned i en fjellsprekk og skader benet. Mobiltelefonen er knust. De to døtrene hans må selv finne veien tilbake til gården som var utgangspunktet for utflukten, og skaffe hjelp. Men husker de veien? Og tør de å krysse den skrøpelige pinnebroen alene?

PAPPA I HULLET: Thomas Skjørestad i «Tottori! Sommeren vi var alene». Foto: Norsk Filmdistribusjon

Veien blir mye lenger enn de hadde tenkt. De blir nødt til å overnatte i skogen alene, og skaffe seg noe å spise. De treffer en elg på sin vei, og – i en tøtsj av magisk Rogalands-realisme – en gjøglertype med panfløyte og underbukse på hodet (Oddgeir Thune).

Billie er den fantasifulle av de to, ikledd superheltkostyme på skogstur, og Vega den praktisk anlagte, den som aldri gjør noe uoverveid. Sammen skal de nok klare brasene, enten på tross av eller på grunn av så forskjellige de er.

MAGISK ROGALANDS-REALISME: Oddgeir Thune i «Tottori! Sommeren vi var alene». Foto: Norsk Filmdistribusjon

«Tottori! Sommeren vi var alene» skiller seg positivt ut i den stri strømmen av nokså ensartede norske barnefilmer. Den er tøffere, mindre striglet av minste-felles-multiplum tankegang enn din gjengse «Knerten»-film.

Hundre prosent original er den selvsagt ikke (hva er?). Mammaen på sykehus og magien i skogen, samt ikke minst selve filmtittelen, får en uvilkårlig til å tenke på det evigunge animerte mesterverket «Min nabo Totoro» (1988). Og den sentrale moralen – når det butter, finn superhelten i deg selv! – er jo gjenkjennelig.

«HØYRE!» «NEEEI, VENSTRE!»: Billie (til venstre) og Vega Østin i «Tottori! Sommeren vi var alene». Foto: Norsk Filmdistribusjon

Det hadde neppe båret like godt om det ikke var for hovedrolleinnehaverne – regissørparets egne barn – og den på alle måter skjønne søskenkjærligheten de legger for dagen.

Søskenkjærlighet er som all annen kjærlighet – aldri ukomplisert, spesielt ikke når aldersforskjellen er såpass stor. Men det er en påtakelig trygghet mellom Vega og Billie, ikke minst når førstnevnte trøster sistnevnte, som får oss til å tenke at det vi ser, er over gjennomsnittet ekte. De to har rett og slett kjemi. (Filmens arbeidstittel var da også «Søstre»).

FAREFULL SKOGSFERD: Vega (til venstre) og Billie Østin i «Tottori! Sommeren vi var alene». Foto: Norsk Filmdistribusjon

Også visuelt er filmen penere og mer forseggjort enn ni av ti norske filmproduksjoner for barn. Det gjør det lettere å leve med enkelte brister i manuset (selv ble jeg sittende og bekymre meg for dette med maten – har de ikke lært at frokost er dagens viktigste måltid?) og filmens kanskje litt anstrengte omgang med det sentimentale.

Men alt i alt: Anbefalt. Både for barn, som kommer til å synes den er spennende, og foreldrene deres, som kommer til å være ekstra forsiktige neste gang de tar med de små på skogstur.

Lærdom: Pakk alltid en oppblåsbar enhjørning i sekken.

Publisert: 06.08.20 kl. 22:38

