TILBAKE PÅ FILMSETTET: Hovedrollene i «Jurassic World: Dominion» skuespillerne Bryce Dallas Howard og Chris Pratt. Foto: ADAM S DAVIS / EPA

«Jurassic World» gjenopptar filmingen etter coronakrisen

«Jurassic World: Dominion» starter å filme igjen samtidig som resten av Storbritannia holder stengt. Skuespillerne avslører omfattende coronatiltak under filminnspillingen.

Nå nettopp

Skuespiller Jeff Goldblum (67) deler detaljer fra bak kulissene om filmingen av «Jurassic World: Dominion», fire måneder etter at filmen i mars ble stoppet som følge av coronapandemien, skriver Buzzfeed. Filmingen hadde bare foregått i en måned da filmselskapet Universal Studios satte produksjonen på pause.

Coronapandemien har satt store deler av underholdningsbransjen verden på pause, deriblant flere store filmproduksjoner. Også det velkjente teaterdistriktet Broadway i New York holder stengt ut året.

Deadline skriver at Jurassic World er den første store studiofilmen i Storbritannia som begynner filmingen igjen.

FILMER IGJEN: Jeff Goldblum spiller rollen som Ian Malcolm i «Jurassic Park». Foto: Joel Ryan / TT NYHETSBYRÅN

Ifølge Deadline spares det ikke på noe når det kommer til smitteverntiltak. Universal Studios skal ha brukt rundt 5 millioner dollar på tiltak som coronatesting. Jeff Goldblum bekrefter i et intervju med Entertainment Tonight at han har mottatt et dokument på godt over 100 sider som forberedelser før filmingen fortsetter i London.

– De investerer mye penger i å sørge for at vi er i sikkerhet. Vi kommer alle, både filmcrew og rollebesetningen, til å bli satt i karantene sammen, sier Goldblum.

Han bekrefter samtidig at hele rollebesetningen, inkludert hovedrollene Chris Pratt (41) og Bryce Dallas Howard (39) har begynt å filme igjen. Sistnevnte viser gladelig frem ferske stunt-blåmerker på sin Twitter-profil. Se bildene under:

Bryce Dallas Howard snakket også nylig om coronatiltakene under filmingen i et intervju. Hun fortalte SiriusXM's EW Live at det har vært mye kommunikasjon i forkant.

– Vi ville aldri gått tilbake på jobb hvis vi ikke følte oss trygge. Det som føles veldig riktig er den daglige kommunikasjonen med alle skuespillerne og besetningsmedlemmene, og at vi er enige om hvordan vi gjennomfører dette på en trygg måte og ikke inngår kompromisser som kan undergrave noens helse.

Skal du ut og reise? Se video av hvordan du blir en god corona-reisende. Saken fortsetter under videoen

Forventer tusenvis av coronatester

Til tross for de omfattende tiltakene som er iverksett måtte Universal Studios nylig avvise påstander om at produksjonen var stoppet igjen. Allerede den første dagen med filming ble det hevdet at flere crewmedlemmer hadde testet positivt for viruset.

Regjeringen i Storbritannia ga i forrige måned film- og TV-bransjen klarsignal til å starte produksjoner igjen. Samtidig holdes fortsatt landets skoler, kinoer, puber og restauranter stengt.

Følg coronasituasjonen i Norge og resten av verden i VGs oversikt her.

Smittetiltakene som Universal Studios har satt i gang for «Jurassic World: Dominion» innebærer blant annet å teste alle crewmedlemmer og rollebesetning i forkant av, og under produksjonen, skriver Deadline. Det forventes at tusenvis av tester vil utføres i løpet av perioden med filming.

Det settes også ut Antibac-stasjoner, og være god tilgang på vasker på filmsett. Studioet har et opplæringsprogram for å lære om hvordan man kan hindre spredning av coronavirus, som alle ansatte må delta i. Kostymedesignere og sminkører får egen opplæring i smittetiltak, skriver Deadline videre.

les også Tom Hanks om coronasykdommen: – Føltes som om beina mine var laget av kjeks

Samtidig som «Jurassic World»-franchisen gjenopptar filmingen etter coronakrisen, tar flere filmprosjekter etter.

Skuespiller Tom Holland bekrefter på Instagram at produksjonen for «Uncharted» begynte tidligere denne uken. Det er likevel ikke noe sammenlignet med hans motspiller i «Spider-Man», Zendaya. Hun har spilt inn en hel film, kalt «Malcolm & Marie» med John David Washington, i løpet av pandemien.

Publisert: 19.07.20 kl. 10:09

Les også

Fra andre aviser