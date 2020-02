Harvey Weinstein til sykehus etter dommen

Harvey Weinstein (67) skal etter å ha fått dommen i New York mandag ha klaget over brystsmerter. Dermed gikk turen til sykehus i stedet for fengsel.

Nå nettopp

E! News og Variety skriver at de har fått bekreftet at den voldtektsdømte filmprodusenten ble kjørt til Bellevue Hospital på Manhattan, som har en egen avdeling for fengselsinnsatte.

Det var mens han satt i bilen på vei til fengsel at 67-åringen skal ha klaget over smerter i brystet. Weinstein skal ha fått behandling på sykehuset, men det er uvisst hvor lenge han måtte oppholde seg der, eller om han i skrivende stund fortsatt befinner seg der.

Weinstein ble eskortert ut av rettssalen i håndjern mandag ettermiddag norsk tid, etter å ha blitt kjent skyldig i fem tiltalepunkter som går på seksuelle overgrep og voldtekt mot to kvinner. Hollywood-produsenten har slitt med sviktende helse siden han havnet i hardt vær i oktober 2017.

Juryen på syv menn og fem kvinner fant den tidligere så velrenommerte filmmogulen skyldig.

Weinstein har vært løslatt mot kausjon frem til gårsdagens rettsmøte, men dommeren forkynte mandag at han må nå sitte bak murene frem til 11. mars, da han skal få selve straffeutmålingen.

Weinsteins forsvarer, Donna Rotunno, skal ha bedt om at han må få være løslatt frem til neste rettsmøte, fordi han er plaget etter en mislykket ryggoperasjon. Weinstein skal også være avhengig av medisinsk behandling fordi synet er i ferd med å svikte.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Han skal allerede ha varslet at dommen blir anket.

Det har stormet med anklager rundt Weinstein i over to år. Weinstein har konsekvent nektet skyld og hevdet at all sexen var basert på frivillighet. Han har imidlertid beklaget oppførselen, som også har kostet ham ekteskapet og jobben.

På nyåret i år ble det også klart at han er tiltalt i Los Angeles. Det er uvisst når den rettssaken starter.

Harvey Weinsteins konkursslåtte filmstudioinngikk i oktober i fjor et forlik verdt om lag 230 millioner norske kroner. Kompensasjonen er øremerket de over 30 skuespillerne og tidligere Weinstein-ansatte som har anklaget filmmogulen for ulike former for seksuelle overgrep – fra voldtekt til seksuell trakassering.

Publisert: 25.02.20 kl. 09:10

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser