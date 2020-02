FILMVETERAN: Ben Affleck kan skilte med to Oscar-statuetter. Her er han på en premiere i Spania i fjor. Foto: Andrews Archie/ABACA

Ben Affleck brøt sammen på filmsettet

Rollen hadde litt for store likhetstrekk med Hollywood-stjernens eget liv.

I sin nyeste film «The Way Back» figurerer Ben Affleck (47) en alkoholisert mann, som ligger i skilsmisse fra kona. Handlingen har sterke paralleller til Afflecks egen livshistorie.

Affleck gikk nylig ut og sa at bruddet med ekskona, filmstjernen Jennifer Garner (47), er det han angrer mest på av alt her i livet. Hollywood-skuespillerne gikk fra hverandre i 2015 etter ti år som ektepar. Paret har tre barn sammen, i alderen åtte til 14 år.

– Dette var en vanskelig film å lage. Noen ganger var det smertefullt, og andre ganger føltes det pinlig. Noen ganger var det ufattelig å tenke på at mitt eget liv hadde likhetstrekk med dette, sier han til nyhetsbyrået AP.

Affleck er i ferd med å legge den tunge tiden bak seg, og de siste tre årene har han i lange perioder vært rusfri. Noen smeller har han imidlertid gått på, noe som igjen har ført til opphold på rehabiliteringsklinikker, senest for halvannet år siden – like før filminnspillingen startet.

Affleck ble opprinnelig tilbud å regissere «The Way Back», men han overlot roret til Gavin O’Conner (55). Selv om de to hadde jobbet sammen tidligere, visste ikke O’Conner hvor store problemer Affleck egentlig hadde. Da innspillingen startet, ble det tydelig for ham og alle på settet.

– Allerede da vi var i oppstartsfasen, havnet han på rehab, forteller O’Conner til AP, som har intervjuet de to filmkollegene sammen.

Ekstra sterk scene

– Ben falt av vannvogna, og vi trodde hele prosjektet skulle falle sammen. Men han ville fortsette, forklarer regissøren – og legger til at Affleck var «hudløs og sårbar».

– Jeg tror han følte seg litt hjelpeløs med tanke på at han måtte konfrontere demonene.

Særlig en scene, der Afflecks rollefigur prøver å forsones med kona, var hard kost. Ikke bare for Affleck selv, men også for alle til stede på settet. Regissøren forteller at filmstjernen brøt fullstendig sammen. Grensen mellom skuespill og virkelighet ble hvisket ut.

– Jeg får frysninger bare jeg tenker på det. Det var som en demning som brast. Alt kom ut. Det var åpenbart for alle at dette var ekte, sier O’Conner og beskriver hvordan de alle ble vitne til at Affleck blottla sjelslivet fullstendig.

Så dramatisk var det at regissøren bestemte å klippe bort mye av sekvensen, fordi det ville vært altfor personlig å presentere alt publikum.

«The Way Back» får verdenspremiere i mars.

EKSPAR: Ben Affleck og Jennifer Garner på en prisgalla i 2013. Foto: Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN

Affleck forklarte nylig i et intervju med «Good Morning America» at han aldri hadde trodd at han skulle gå inn i de skiltes rekker.

– Jeg ønsket ikke å være en skilt person. Det siste jeg ville var at barna mine skulle bli del av en splittet familie. Det har skuffet meg at jeg ikke var den jeg trodde jeg var.

Lenge så det ut som om Garner og Affleck var i ferd med å reparere forholdet, for den endelige skilsmissen lot vente på seg. For to år siden signerte de omsider papirene som satte endelig punktum for ekteskapet.

Til tross for bruddet har stjernene samarbeidet godt om barna. De har alle feriert sammen og blitt avbildet i amerikanske medier titt og ofte.

Garner er i dag kjæreste med forretningsmannen John Miller (41), mens Affleck – som har hatt flere kjærester – for tiden er singel.

FILMROLLE: Ben Affleck i en scene fra «The Way Back». Foto: Richard Foreman / Warner Bros. Pictures

Publisert: 28.02.20 kl. 11:19

