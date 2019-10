STJERNEPAR: Skuespillerne Liam Hemsworth og Maddison Brown skal ha funnet tonen. Foto: Reuters og Getty

Hun er den nye flammen til Liam Hemsworth

To måneder etter at han søkte om skilsmisse fra Miley Cyrus (26), skal Liam Hemsworth (29) ha innledet en romanse med Maddison Brown (22).

Den australske Hollywood-stjernen har den siste uken blitt observert sammen med modell og skuespiller Maddison Brown, også hun australier. Paret har også blitt avbildet i hete omfavnelser og hånd i hånd.

Daily Mail har blant annet trykket kyssebilder av de to i New York, og det er liten tvil om at det er god stemning.

Mens Hemsworth er kjent fra filmer som «The Hunger Games», «The Last Song» og «Independence Day: Resurgence», er hans nye unge flamme best kjent fra nyversjonen av såpeklassikeren «Dynastiet».

Bakgrunn: Liam Hemsworth vil skilles fra Miley Cyrus

MODELL: Maddison Brown er også kjent fra catwalken som her i Paris i 2015. Foto: Pascal Le Segretain / Getty Images Europe

Hvor lenge de to har kjent hverandre, er uvisst. I juni skal imidlertid Brown ha bedyret for all verden at hun hadde sansen for Liam Hemsworth og hans tvillingbror Chris Hemsworth (36). I TV-showet «Zach Sang Show» fikk hun nemlig spørsmål om hvilke av de australske kjendisene Hugh Jackman (51), Hemsworth-brødrene og Margot Robbie (29) hun ville «gifte seg med, ligge med og drepe».

Da skal hun ha svart – ifølge nyhetsbyrået Wenn – at skuespillerbrødrene var dem hun ville hoppe til sengs med.

– Jeg ville ligget med Hemsworth-brødrene, for jeg kunne ikke ha giftet meg med dem. Jeg er altfor usikker til det og hadde måttet komme til å kreve at de aldri skulle forlate huset. De er altfor kjekke.

Hverken Hemsworth eller Brown har kommenterte den ferske romansen offentlig.

Svermer også

Altså er det ikke bare popstjernen og skuespilleren Miley Cyrus som ser ut til å bevege seg raskt videre etter bruddet. Nyheten om separasjonen hadde knapt rukket å bli kjent før Cyrus ble avbildet i romantiske settinger med Kaitlynn Carter (30), ekskjæresten til realitykjendisen Brody Jenner (36).

EKSER: Liam Hemsworth og Miley Cyrus på en motegalla i California i juni i år. Foto: ETIENNE LAURENT / EPA

les også Rykteflom etter skilsmisse

Den alliansen varte imidlertid ikke særlig lenge, og Cyrus har siden postet bilder i sosiale medier, der det ser ut som om hun har fått en svært god tone med barndomsvennen Cody Simpson (22), også han skuespiller og artist.

Hemsworth og Cyrus møttes i 2010, da de begge spilte i «The Last Song». De forlovet seg og var sammen i noen år før de gjorde det slutt. De gjenopptok forholdet en tid senere og forlovet seg på nytt. Og på tampen av fjoråret giftet de seg.

Tilbakeblikk på da Cyrus og Hemsworth spilte sammen på lerretet for snart ti år siden:

