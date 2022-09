DØD: Jean-Luc Godard spilte en viktig rolle i Nouvelle Vague, eller «den nye franske bølgen» på 1960-tallet.

Filmregissøren Jean-Luc Godard er død

Den kjente franske filmregissøren Jean-Luc Godard er død. Han ble 91 år gammel.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Det melder The Guardian, som siterer den franske avisen Liberation som først meldte om dødsfallet.

– Jean-Luc Godard var et ikon. Vi har mistet en nasjonal skatt og for mange et geni, heter det i en uttalelse fra den franske presidenten Emmanuel Macron.

Godard spilte en viktig rolle i Nouvelle Vague, eller «den nye franske bølgen» på 1960-tallet. Den nye bølgen var en bevegelse i fransk film fra 1959 som var opptatt av realisme og å bryte med en gammeldags og litterær filmtradisjon.

Godard ble også rangert som tidenes tredje mest innflytelsesrike filmregissior av det britska filmmagasinet Sight & Sound i 2002. Bare slått av Orson Welles og Alfred Hitchcock.

EKTEPAR: Jean-Luc Godard ekskona Anna Karina

Godard hadde også vært gift med skuespiller Anna Karina som døde i 2018. Hun ble kjent som Godards muse på 60-tallet, og ble oppdaget av ham etter å ha flyttet til Paris fra fødelandet Danmark.