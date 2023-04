HOVEDROLLE: Alec Baldwin, her avbildet utenfor sitt eget hjem i New York i januar.

Alec Baldwin tilbake på «Rust»-settet torsdag

Han er siktet for uaktsomt drap på jobb, men denne uken gjenopptar Alec Baldwin (64) innspillingen etter skytetragedien i 2021.

En talsperson for Rust Movie Productions opplyser til CNN at arbeidet starter opp igjen torsdag, men nå på nytt innspillingssted.

Det bekreftes at også Baldwin da er tilbake på jobb.

Innspillingen av westernfilmen er flyttet fra Bonanza Creek Ranch i New Mexico til Yellowstone Film Ranch i Montana. Altså vil filmen fullføres langt unna der en høyt verdsatt kollega mistet livet.

Baldwin holdt våpenet

Drøyt halvannet år har gått siden filminnspillingen i Santa Fe i New Mexico fikk en brå og tragisk bråstopp.

Bakgrunn: Alec Baldwin skjøt og drepte filmfotograf

Baldwin var den som holdt i våpenet som ble avfyrt ved et uhell på filmsettet i Santa Fe i New Mexico i oktober 2021, og som drepte den 42 år gamle filmfotografen Halyna Hutchins.

Enkemannens ønske

«Rust»-produsentene inngikk i oktober i fjor forlik med Halyna Hutchins etterlatte. Avtalen gikk da ut på at Hutchins’ enkemann, Matthew Hutchins, overtar som eksekutiv produsent for innspillingen.

Matthew Hutchins ønsker dette for å hedre sin døde kones minne.

ROLLE: Alec Baldwin under innspillingen før tragedien skjedde.

Opprinnelig var Baldwin eksekutiv produsent. Han beholder altså hovedrollen.

Filmstjernen spiller Harland Rust, en lovløs som hjelper sitt 13 år gamle barnebarn Lucas med å rømme fra et fengsel i Kansas.

Gutten er dømt til døden for å ha drept noen ved et uhell. Brady Noon (17) spiller rollen som Lucas.

Joel Souza (49), er fortsatt regissør. Han ble også skadet av skuddet fra pistolen, men slapp med lettere skader.

I mars ble første person dømt etter hendelsen.

Innspillingsleder Dave Halls innrømmet skyld i tiltalen om skjødesløs håndtering av et dødelig våpen.

Baldwin og flere andre er siktet etter tragedien. Filmstjernen er siktet for uaktsomt drap, men nekter skyld.

Det er forblitt en gåte hvordan rekvisittvåpenet ble avfyrt, og ikke minst hvordan det var skarpladd.

Baldwin har hele tiden bedyret at han er uskyldig i å ha forsømt seg på noe som helst vis.

Politiet konkluderte raskt med at hendelsen var et uhell, men de har etterforsket saken i 15 måneder – og hele tiden vært klare på at det kunne komme til å bli reist tiltaler.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post