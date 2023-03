SLAPP AV! EDGIN HAR EN HELMAKS PLAN: Michelle Rodriguez og Chris Pine i «Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves».

Filmanmeldelse «Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves»: Jøss. Så gøy!

Det beste Hollywood-eventyret på aldri så lenge.

EVENTYR / KOMEDIE

«Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves»

USA. 12 år. Regi: Jonathan Goldstein og John Francis Daley

Med: Chris Pine, Michelle Rodriguez, Hugh Grant, Justice Smith, Regé-Jan Page, Sophia Lillis, Chloe Coleman, Daisy Head

Det skal godt gjøres å kalle en film basert på et spill med snart 50 år gamle røtter, «ny og frisk».

At filmen slekter på en søndagsmatiné-tradisjon som strekker seg enda mye lenger tilbake – fra stumfilm-swashbucklerne og Errol Flynn, via «Indiana Jones», «Mumien» (1991), «Harry Potter» og til superheltfilmene (da de var yngre, færre og fremdeles en aning eksotiske) – gjør ikke påstanden mindre snodig.

«Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves» er ikke plagsomt original. Snarere et slags best of-destillat av sine mange forgjengere og forbilder. Men selv for en publikummer som undertegnede, som aldri har brukt et sekund av livet på det aktuelle rollespillet, er dette to svært underholdende timer i kinosetet.

GJENGEN – VED FIRE AV DEM: Justice Smith, Chris Pine, Sophia Lillis og Michelle Rodriguez (fra venstre) i «Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves».

Edgin (Chris Pine) er en trubadur, rabagast og opportunist, med en trist bakgrunnshistorie. En gang for ikke så lenge siden var han en edel mann, en idealist tilknyttet den ærverdige harpist-ordenen, gift med sitt livs kjærlighet og nybakt far.

Så skjedde det noe som gjorde at Edgin ble nødt til å oppdra datteren Kira (Chloe Coleman) sammen med venninnen Holga (Michelle Rodriguez). Gikk fint, helt til Edgin og Holga fant det formålstjenlig å bli tyver. Begge havnet i fengsel, og måtte overlate Kira til Forge, som senere ble lorden av Neverwinter.

«EN SNIK – JEG?»: En sedvanlig lite tillitvekkende Hugh Grant i «Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves».

Om Forge er en skurk? Vel, han spilles av den aldrende Hugh Grant, iført sine aller hviteste tenner. Vi vet alle hva dét betyr. Om ikke det snikete oppsynet hans skulle være nok, er det bare å ta kikk på høyrehånden hans, trollkvinnen Sofina (Daisy Head). Hun har ikke akkurat det gode smilet til en barnehageassistent.

(Jeg tenker at det kan være lurt å legge inn bestilling på Sofina-kostymet til Halloween allerede nå).

ÅRETS COSPLAY-KOSTYME: Daisy Head i «Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves».

Da Edgin og Holga omsider kommer seg ut av kasjotten, er det to ting som gjelder. 1. Å få gjenopptatt kontakten med Kira. 2. Å, om mulig, gjenoppta kontakten med Edgins kone. Han vet det ikke selv enda, men underveis skal sågar den nokså feige og unnfallende Edgin gjenfinne motet han en gang hadde. Bli en bedre mann. Slike ting.

Det er Holga som er den brave krigeren. Edgin liker best å spille på lutt, strikke vanter og levere tørre vittigheter. Men de to legger av sted, og skal ganske snart bli flere.

En riktig sjarmerende gjeng er de også. Bestående av Simon (Justice Smith), en trollmann med lav selvtillit, og druiden han er betatt av, den spiss-ørede og formskiftende hamløperen Doric (Sophia Lillis). Litt senere ramler de over den veltalende og overmåte elegante Xenk (Regé-Jean Page). Han er det engelskmennene kaller dashing, og har kun én karakterbrist: Null humoristisk sans.

RØDT HÅR OG SPISSE ØRER: Sophia Lillis i «Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves».

Det som så utspiller seg, er et bevis på at Hollywood fremdeles kan når de bare anstrenger seg litt. Og at dataanimasjon selvfølgelig kan ha noe for seg, så lenge det ligger kreative, artige ideer bak bruken av det.

Den undervurderte, lite selvhøytidelige Chris Pine – han Chris-en med øyne av blått stål, du vet – er nominelt hovedpersonen her. Eller i alle fall skuespilleren med navnet sitt høyest opp på plakaten. Han er også den godmodige tufsen i det som er minst like mye en komedie som en spenningsfilm, og uhyre villig til å dele oppmerksomheten med det fine ensemblet. Både helter, skurker og fantasifigurer.

LEGGER PLANER: Michelle Rodriguez, Justice Smith, Chris Pine og Sophia Lillis i «Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves».

Resultatet er film som ikke er overlesset med noe, bortsett fra godt humør. Som vil fungere utmerket for hele familien – riktignok bortsett fra de helt yngste (fra 10 og opp burde gå bra).

«Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves» blir en hit, og det vil være fortjent. At faren er overhengende for at vi om åtte år, etter fire gradvis svakere oppfølgere, sikkert vil ha fått mer enn nok, forhindrer ikke at denne filmen, her og nå, er overskuddspreget og gøy, gøy, gøy.