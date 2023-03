MANUSFORFATTER: Aaron Sorkin, her på en premiere i New York i desember 2021.

Aaron Sorkin fikk hjerneslag: − En skikkelig vekker

Da Oscar-belønnede Aaron Sorkin (61) ble rammet av hjerneslag før jul, fryktet han slutten på karrieren.

Den amerikanske manusforfatteren og produsenten forteller til New York Times at han gikk på en helsesmell i november i fjor.

61-åringen, kjent blant annet for Facebook-filmen «The Social Network» og TV-serien «Presidenten», var i sving med å skrive manus til sin første Broadway-oppsetning da høyt blodtrykk skal ha ført til hjerneslag.

– Jeg trodde jeg var en av dem som kunne spise hva jeg ville, og røyke så mye som jeg ville, uten at det påvirket meg. Så feil tok jeg, sier Sorkin til avisen.

Fikk beskjed fra legen

Sorkin forteller at han våknet på natten og dultet borti ting. Morgenen etter sølte han ut drikken sin, og da oppsøkte han lege.

Beskjeden fra legen skal ha vært: «Blodtrykket ditt er så høyt at du skulle vært død».

– Det var en skikkelig vekker, sier Sorkin.

Nå har han lagt om kostholdet, begynt å trene og stumpet røyken. Og han vil dele sine erfaringer for å redde andre fra samme opplevelse.

– Hvis jeg bare kan få én annen person til å slutte å røyke, er det til hjelp.

I en måned slet han med å snakke, og han klarte ikke å taste eller skrive.

Sorkin, også kjent for «The trial of the Chicago 7», «Mollys Game»-filmene, «Sports Night» og «A Few Good Men», klarer nå å skrive for hånd igjen. Det er nemlig det han foretrekker når han skriver sine berømte manus.

– Men det var et øyeblikk der jeg bekymret meg for at jeg aldri skulle klare å skrive igjen.

61-åringen engstet seg også for at han ikke ville klare å fullføre «Camelot», Broadway-oppsetningen, som snart har premiere.

– Men la meg gjøre det klinkende klart. Jeg har det bra nå. Jeg vil ikke at noen skal tro at jeg ikke er i stand til å jobbe.

Sorkin er for øvrig singel etter at det relativt korte forholdet til den tidligere supermodellen Paulina Porizkova (55) tok slutt i 2021. Han har et ekteskap bak seg og har ett barn.

EKSER: Paulina Porizkova og Aaron Sorkin på Oscar-gallaen i Los Angeles i 2021.