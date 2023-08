DUNE OR DUNOT: Det blir ikke noe mer «Dune» i år. Her er Timothée Chalamet og Rebecca Ferguson i rollene som Paul og Jessica Atreides.

«Dune: Part Two» utsatt

Storfilmen er flyttet til våren 2024 på grunn av streiken i Hollywood.

Det skrev Warner Bros. i en pressemelding torsdag kveld.

Filmen skulle i utgangspunktet ha premiere 2. november, men blir nå utsatt til 15. mars neste år.

Årsaken skal være bransjestreiken som fremdeles pågår i Hollywood. Manusforfattere og skuespillere streiker for å få bedre vilkår, noe som har påvirket produksjonen av flere filmer og serier.

Skuespillerne nekter å gjøre promoarbeid for filmene de er med å lage. Et eksempel på dette så vi for eksempel da rollebesetningen i «Oppenheimer» forlot salen under filmens premiere.

Partene møttes tidlig i august, men ble ikke enige.

Filmen var i utgangspunktet tenkt å få god plass i verdens kinosaler, og den skal være spesielt tilpasset IMAX IMAXEt filmformat som skiller seg fra de tradisjonelle kinosalene, med mer avanserte projektorer og ofte større lerret. -salene.

Nyheten om utsettelsen faller ikke i god jord hos fansen, da sjef for IMAX Corporation, Richard Gelfond, i sommer gikk høyt ut og avviste en utsettelse.

«Dune»-filmene er basert på Frank Herberts bok fra 1965, og handler om en intergalaktisk maktkamp mellom ulike familier. I hovedrollene finner vi blant annet Timothée Chalamet, Zendaya og Rebecca Ferguson.

I oppfølgeren får også Florence Pugh, Austin Butler og Christopher Walken sentrale roller.

Filmene lages av den kanadiske regissøren Denis Villeneuve («Arrival», «Bladerunner 2049»).

Ifølge The Hollywood Reporter blir Timothée Chalamet likevel å finne på kinolerretet i år. «Wonka», filmen om Willy Wonka, er fremdeles tenkt å ha premiere i desember.

Visste du at deler av første Dune-film ble spilt inn i Norge?