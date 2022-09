Unge jenter jubler når de ser nye «Ariel»

Traileren til Disney-filmen «Ariel» vekker oppsikt. I en video som går viralt, sier en ung jente: – Mamma! Hun er brun som meg, tydelig begeistret.

Publisert: Nå nettopp

På Twitter og på TikTok er det flere videoer av folk som filmer barnas reaksjoner på den nye «Ariel»-filmen.

Filmen slippes først neste år, men denne uken kom traileren ut. Hovedpersonen selv er mørk i huden.

Halle Bailey er 22 år og har afrikansk-amerikansk bakgrunn. Hun startet opprinnelig som sanger og har vært nominert til flere Grammy-priser.

Da det for fire år siden ble kjent at hun skulle spille «Ariel», opplevde hun mye hat fordi hun er mørk i huden.

Til magasinet Variety sier skuespilleren at hatet fikk henne til å forstå hvor viktig det var for henne å nettopp spille «Ariel». Hun fikk høre ting som:

– Du forstår ikke hva dette gjør for oss, for samfunnet vårt, for alle de små svarte og brune jentene som kommer til å se seg selv i deg, sier hun til magasinet.

– Dette betyr all verden

Det kan se ut som om mange jenter ser seg selv i den nye «Ariel»-filmen.

Videoer som sirkulerer i sosiale medier viser mange brune jenter som «reagerer blindt» på traileren, som inkluderer et glimt av den nye «Ariel», som svømmer under havet og synger sangen «Part of Your World», ifølge cbsnews.

– Mamma! Hun er brun som meg, sier en av jentene mens hun ser på traileren.

Etter at traileren ble sluppet, har det også blitt en Twitter-tråd med mange videoer og positive tilbakemeldinger.

Bailey, som spiller «Ariel», skriver på Twitter at hun har fått tilsendt mange videoer i helgen og at hun er rørt av alle sammen.

– Dette betyr all verden for meg, skriver hun også.

Filmen kommer på amerikanske kinoer i mai 2023. Det er usikkert når den kommer til Norge.