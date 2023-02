SUPERHELTENE ER TRETTE: Kathryn Newton og Paul Rudd i «Ant-Man And The Wasp: Quantumania».

Filmanmeldelse «Ant-Man And The Wasp: Quantumania»: Supersvak

Maur, slukt.

SUPERHELTFILM

«Ant-Man And The Wasp: Quantumania»

Premiere på kino onsdag 15. februar

USA. 12 år. Regi: Peyton Reed

Med: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer, Jonathan Majors, Kathryn Newton, Michael Douglas, Bill Murray, Corey Stoll

Utgaven av Scott Lang/Ant-Man (Paul Rudd) som venter oss i «Ant-Man And The Wasp: Quantumania», er mett og tilfreds. Han var med å redde verden «Avengers: Endgame» (2019), vet du, og nå nyter han fruktene og hviler på laurbærene. Får gratis kaffe på nabolagskafeen. Hører på sin egen stemme som leser utdrag fra selvbiografien «Look Out For The Little Man» i bilen.

Datteren Cassie (nå spilt av Kathryn Newton) synes pappa er blitt satt og kjedelig. Men det går ikke mange minuttene før hun ved et uhell setter i gang begivenheter som aktiviserer ikke bare ham, men hele storfamilien: Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) og hennes mor Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), begge kjent som Wasp, og sistnevntes mann Dr. Hank Pym (Michael Douglas).

HELE FAMILIEN PÅ TUR: Michael Douglas, Michelle Pfeiffer og Evangeline Lilly (fra venstre) i «Ant-Man And The Wasp: Quantumania».

Hvor er det så vi skal denne gangen? Ned i kvanteverdenen, et «subatomisk univers» under vårt eget – «en egen dimensjon, en parallell virkelighet!» – der superheltene sikkert kan fortsette å gjøre det de alltid gjør. Nemlig å redde oss alle, omatt og omatt og omatt igjen. I første rekke gjelder det imidlertid å komme seg opp og vekk derfra.

I kvanteriket ser alt ut som LSD-flashbacket til en åtteåring. Bygningene beveger seg og kreaturene ser ut som de er på utlån fra en «Star Wars»-serie. Hodet til én fyr ser ut som brokkoli – hihi! En annen kar ser ut som en minion, men er rosa og består av væske. Hoho.

GJEST I EGEN FILM: Paul Rudd i «Ant-Man And The Wasp: Quantumania».

De som måtte mene at Marvel-«universene» i tiltagende grad minner om glorifiserte skjermsparere, animasjonsfilmer med et og annet innslag av grønnskjerm, så kunstige at de knapt kan sies å bestå av «levende bilder» i det hele tatt, vil få vann på mølla. Kvanteverdenen er interessant å se på i cirka tre minutter. Så begynner man å tenke på hva man skal spise til middag, og angre på at man ikke løste billett til «Avatar: The Way Of Water» i stedet.

Janet Van Dyne har nå uansett vært her nede før. Hun satt fast i kvanteriket i 30 år, faktisk. Det innebærer at hun vet hvor mange farer som lurer, og kjenner et par av innbyggerne fra før. Krylar (Bill Murray), for eksempel, som stresser Hank Pym ved å vitse om at han og Janet «kjente» hverandre i hine hårde. (30 år er lang tid. Folk blir ensomme).

ENDA EN SUPERSKURK: Jonathan Majors i «Ant-Man And The Wasp: Quantumania».

Den hun frykter mest, er dog Kang (Jonathan Majors). Han har tilnavnet «Erobreren», fordi han liker å erobre, og kan i det aller minste skilte med å være mer skummel enn M.O.D.O.K. (Corey Stoll), en dårlig vits av en «drapsmaskin» som ser ut et menneskehode i et Norgesglass.

Nå hadde jeg tenkt å skrive noe à la at «før du vet ordet av det, er slaget i gang». Men det hadde ikke vært presist. Det tar nemlig ganske lang tid før slaget er i gang, det føles i alle fall slik, og når slaget først er i gang – vel, så er det en tålmodighetsprøve av de sjeldne det også.

På veien dit har «Ant-Man And The Wasp: Quantumania» klart å gjøre Rudd og Lilly til gjester i sin egen film. For det er Michelle Pfeiffers show, dette her. Lilly er så anonym at man knapt merker at hun er med. Rudd mister nesten all sin naturlige nabopappa-sjarm idet han tar på seg den dumme drakten.

Jeg vet ikke helt hva det er Michael Douglas holder på med i «Ant-Man And The Wasp: Quantumania». Men jeg er usikker på om det gir mening å kalle det «skuespill». Majors, som Kang, synes på sin side å tro at han er med i en Shakespeare-oppsetting. Bill Murray spiller Bill Murray, slik han pleier. Hadde det ikke vært for Pfeiffer, ville ikke denne filmen vært noen ting.

REDDER STUMPENE: Michelle Pfeiffer i «Ant-Man And The Wasp: Quantumania».

«Jeg så multiverset, og det var døende!», uttaler en av karakterene i filmen på et tidspunkt. (Jeg husker ikke hvem, og jeg bryr meg ikke). Jeg tipper at påstanden vil bli gjentatt også utenfor kinosalen, selv blant folk som fremdeles evner å mønstre entusiasme for det Marvel-industrielle komplekset:

Var multiverset er blindvei? Starten på slutten? Var det med den fjerde eller dem femte «fasen i MCU» at filmmediets farligste fiende, Kevin Feige, omsider, endelig, jumped the shark, som det heter?

SVAK HELT, MØT SVAK SKURK: Paul Rudd (til venstre) og Jonathan Majors i «Ant-Man And The Wasp: Quantumania».

Det er lov å håpe. Men sikkert dumt å håpe for mye. «Det er aldri over!», heter det i et annet sitat fra filmen.

Sikker er jeg dog på dette, som jeg skal skrive på enkel engelsk for at et så stort og internasjonalt publikum som overhodet mulig skal kunne oppfatte det:

This sucks.

Virkelig.