FILMSTJERNE: Ryan Gosling, her på San Sebastian International Film Festival i Spania i 2018.

Første bilde av Ryan Gosling som Ken i «Barbie»

Sånn har kinopublikum aldri sett Ryan Gosling (41) før.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den langbeinte, veldreide Barbie-dukken har vært både populær og omstridt siden den ble lansert i 1959 av leketøysselskapet Mattel. Nå portretteres hun for aller første gang på filmlerretet, i australske Margot Robbies (31) skikkelse.

Og det er Ryan Gosling som spiller dukke-ikonets drømmemann – Ken.

Filmselskapet Warner Bros. viste i april frem første bilde av Margot som Barbie. Nå har de også sluppet et bilde av Gosling som Ken:

Kanadiske Gosling har vist brystkassen i flere filmer før, men han har aldri fremstått så glanset, selvbrunet og platinablond.

På den synlige trusekanten over jeansen, står det «KEN».

Oscar-nominerte og Golde Globe-belønnede Gosling, kjent fra filmer som «La-La-Land», «Dagboken», «Crazy, Stupid, Love», Blue Valentine og «Drive», har til gode å kommentere rollen.

Kinofilmen er regissert av Greta Gerwig (38) og får premiere 21. juli til neste år.

Margot Robbie uttalte til pressen i 2019 – da det ble kjent at hun skulle spille Barbie – at hun mener det å leke med barbiedukker er viktig for et barns vei til selvoppdagelse.

– Barbie har gjennom seksti år bidratt til at barn har forestilt seg selv som så vel prinsesser som presidenter. Jeg er beæret over å ha fått rollen og for å produsere en film som jeg tror vil ha stor påvirkning på barn verden over, sa stjernen, kjent fra filmer som «The Suicide Squad», «Bombshell» og «Birds of Prey».