TV-anmeldelse «Obi-Wan Kenobi»: Furet, værbitt Obi-Wan

Dette er Skywalker-forsoningen du søker. I alle fall nesten.

«Obi-Wan Kenobi»

Amerikansk action/dramaserie i seks deler

Med: Ewan McGregor, Moses Ingram, Rupert Friend, Kumail Nanjini m.fl.

Regi: Deborah Chow

De to første episodene er tilgjengelig på Disney+ nå. Nye episoder fredager.

Ti år etter at Keiseren iverksatte ordren om å utrydde jediene er Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) en av galaksens få gjenlevende på Kraftens gode side. Furet og værbitt holder han seg i en gråmelert samlebåndstilværelse i en Tatooine-grotte som rette eiendomsmegler ville kalt sjelden mulighet, mens imperiets inkvisitorer gjennomsøker galaksen etter hans like.

En av disse inkvisitorene er mer besatt av å finne nettopp Kenobi enn de andre. Reva Sevander (Moses Ingram) er åpenbart ikke bare irritert på Obi-Wan fordi han har fett hår og ser levd liv-sliten ut etter ti år i galaksens ytterste avkrok. Hun har gjort det til sin misjon å eliminere jedimesteren av helt andre årsaker.

Hvorfor er vanskelig å forstå basert på disse to første episodene. Det har muligens noe med den dramatiske åpningssekvensen å gjøre.

Regissør Deborah Chows befatning med Star Wars har hittil vært gjennom to episoder i første sesong av «The Mandalorian», den Jon Favreau-skrevne serien som har gitt de fleste av oss tiltro til at Disney faktisk kan videreføre George Lucas’s åndsverk godt, også utenfor det animerte universet.

«Obi-Wan Kenobi» lener seg mot et knippe av Dave Feloni sine utvidelser fra «Star Wars: Rebels», og klarer i så måte å samle flere narrativer uten å rote det for mye til for seg selv. Der man også nikker fremover mot «The Force Awakens».

Ikke at dét var nødvendig.

Ewan McGregor har endelig riktig alder for rollen som Kenobi. Ti år yngre enn Alec Guinness var da han først gjorde vår alles galaktiske favorittmentor, nesten på dagen nøyaktig 45 år siden.

I løpet av disse seks episodene skal McGregors Kenobi utvikle seg fra å være resignert og innbitt avstandsvokter for en oppvoksende Luke Skywalker, til å mer enn antyde hvorfor karakteren i «A New Hope» både har glød i blikket og er lettere i kroppen enn denne skiftarbeideren som insisterer på at han heter Ben.

Det er vanskelig å si særlig mye om de andre medvirkende uten å avsløre handling. Kumail Nanjini viser i alle fall hvorfor han var et av de få positive bidragene i «Eternals», fjorårets trøtteste Marvel-film. At Flea fra Red Hot Chili Peppers har klart å rote seg inn i nok rolle, må bety at han har et eller annet på en eller annen i Hollywood.

Hans tilstedeværelse er helt irrelevant for noe som helst.

Personinstruksjonene av de yngste i serien imponerer. Så får det heller være at manus får disse til å tidvis oppføre seg mye mer irrasjonelt enn alder og generell virkelighetsforståelse ellers egentlig skulle tilsi.

Chow sliter mest med å gjøre tempoøkning og kamphandlinger virkelig spennende. Det kan selvsagt ha noe med at man vet at de fleste av karakterene overlever til senere filmkapitler, og at sånn sett i praksis ikke er noe som helst som står på spill. Men man kan da likevel klare å klippe litt kjappere enn en gjennomsnittlig Jabba the Hut-monolog.

Med tanke på hvor mange håpløse ting som kunne ha skjedd her, skal man uansett være takknemlig for at Disney ikke har rotet seg bort på veien. Siden Mikke Mus-konsernet nylig annonserte at ingen eksisterende Star Wars-karakterer skal castes på ny, innebærer det at «Obi-Wan Kenobi» kan være siste bind i den delen av Star Wars-universet som handler om familien Skywalker.

Det er i så tilfelle en betraktelig mer verdig avslutning enn forrige forsøk.

