JULEHIT: «Tre nøtter til Askepott», med Astrid Smeplass i tittelrollen og Cengiz Al i rollen som prinsen i eventyret.

Millionsprekk for «Tre nøtter til Askepott»

Fjorårets mest populære norske kinofilm ble plutselig 18 millioner kroner fattigere da pandemien tvang produksjonen til å flytte. Totalbudsjettet for filmen har vokst med over 30 prosent.

Av Thomas Talseth

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«Tre nøtter til Askepott» ble nylig en av de mest besøkte norske kinofilmene noensinne, pandemirestriksjoner til tross.

Produksjonen møtte imidlertid utfordringer de færreste kunne forutsett da det tidlig i 2019 ble kjent at Cecilie Mosli skulle regissere en ny og norsk versjon av den høyt elskede tysk-tsjekkoslovakiske filmen.

På det tidspunktet hadde filmens produsenter Storm Films et totalbudsjett for prosjektet på litt over 38 millioner kroner, en sum som også har figurert jevnlig i nyere omtale av filmen.

Budsjettet har imidlertid ballet adskillige millioner på seg, viser dokumenter nylig frigitt av Norsk Filminstitutt (NFI) og Kulturdepartementet.

ORIGINALEN: Libuse Safránkova i Askepott-filmen fra 1973. Skuespilleren døde i juni 2021, 68 år gammel. Den norske versjonen av filmen skulle spilles inn i Tsjekkia og Slovakia, mens originalfilmen i hovedsak ble innspilt i et studio utenfor Berlin.

«Tre nøtter til Askepott» er langt i fra ferdig som salgsobjekt. Det norske markedet ble i stor grad erobret før jul, men også her ligger salg, leie og TV-visning av filmen foran den. I februar er det planlagt lansering i utlandet.

Til VG opplyser NFI at de per 18. november 2021 har godkjent et totalbudsjett for filmen på 49,7 millioner kroner, altså godt over 11 millioner forbi det opprinnelige budsjettet.

Storm Films sier til VG at budsjettet nå er på over 50 millioner.

– Du kan si at det har passert 50, ja, sier Petter Borgli, produsent i Storm.

– Da vi tok beslutningen om å flytte, fikk det konsekvenser.

Millioner forduftet

Opprinnelig hadde Storm Films delfinansiert filmen via statlige insentivordninger i Øst-Europa, mot å spille den inn i sin helhet der.

Státní Fond Kinematografie i Tsjekkia stilte med én million kroner, Slovak FilmCommission i Slovakia la 6,93 millioner på bordet. En betydelig del av etterarbeidet skulle også finne sted i disse landene.

Så ble det pandemi.

«Bekrefter at produksjonsforsikringen på «Tre nøtter til Askepott» ikke dekker skader relatert til Covid‐19», heter det i et brev fra forsikringsselskapet Lyberg fra januar 2021, som inngår blant NFI-dokumentene.

Av disse fremgår det også at Storm Films med ett hadde en finansiell underdekning tilsvarende nesten halvparten av filmens opprinnelige budsjett: 18 millioner kroner.

Åtte millioner i insentivordningene som forsvant, og ytterligere ti millioner i økte produksjonskostnader som følge av å flytte innspillingen til Norge.

Dette medførte en lang rekke endringer, ifølge Storm Films kommunikasjon med NFI:

Utenlandsk personell måtte erstattes av norske. Produksjonens base måtte flyttes til Lillehammer. Betydelig større utgifter til opphold og reiser måtte dekkes.

Blant annet måtte man frakte filmens ridehester mellom Norge og Litauen.

Sistnevnte ble beholdt som innspillingssted for deler av filmen, især slottsscenene. Det ga 4,4 millioner til finansieringen, fra Lithuania Spend Incentive.

– Ville trolig blitt lagt ned

Tapet av insentivmillioner fra Slovakia og Tsjekkia ble i stor grad dekket av NFIs corona-kriseordning kalt Produksjon 2.

Fra denne fikk Askepott-prosjektet 7,6 millioner. Høyst nødvendige, ifølge Frederick Howard, den andre produsenten i Storm Films.

– Uten Produksjon 2 ville filmen trolig blitt lagt ned, sier han.

– Ordningen gjorde det mulig å flagge prosjektet hjem da grensene i Europa ble stengt og europeisk finansiering forsvant. Dette reddet mange arbeidsplasser gjennom pandemien.

FEIRET FILMEN: Astrid Smeplass og Cengiz Al på premierefesten for «Tre nøtter til Askepott» i begynnelsen av november.

Men fortsatt var det ti millioner å dekke opp.

– Vi brukte av våre egne penger, og så fikk vi distributørene til å gå opp litt, og litt forskjellig annen finansiering, forteller Petter Borgli i Storm.

– Vi fikk blant annet regionalfinansering. Det var mange forskjellige kilder som fikk det pakket sammen.

Borgli sier det var heldig for Storm at prosjektet de måtte finansiere på ny var av den salgbare sorten.

I dokumentene fra NFI fremheves det blant annet at Astrid Smeplass som hovedrolleinnehaver ga filmen et medietrykk de aldri hadde sett maken til.

– Askepott er jo et varemerke det er stor interesse for, konstaterer produsenten.

Kun én julesjanse

Nå, to måneder etter premieren, har snart 600.000 sett filmen på kino. Et sterkt tall for de fleste filmer på det norske markedet.

Ifølge NRK var det imidlertid estimert at mellom 900.000 og én million ville ta turen til salen.

Storm Films ønsker ikke å kommentere estimatet.

Samtidig er det liten tvil om at en nyinnspilt versjon av Norges mest populære «julefilm» tok skade av at Norge på ny ble corona-nedstengt i midten av desember, med kraftige restriksjoner også på kino.

– Tallene sank betydelig, men faktisk mindre enn fryktet, sier Borgli.

– Vi vet jo ikke hvordan det ville vært uten smittesituasjonen, det blir jo bare å spå. Men vi solgte omtrent like mye som alle andre filmer som gikk på kino til sammen, uke for uke. Så den var en hit.

Borgli mener at muligheten til å få en julehit på kino kun kommer én gang.

Noen ny satsning på «Tre nøtter til Askepott» i en eventuelt normal 2022-kinojul ser han følgelig ikke for seg.

– Det vi ikke fikk nå får vi ikke igjen neste jul. Da kommer det andre julefilmer.

Filmbransjen forblir hardt corona-rammet inntil videre. I midten av desember kunngjorde Storm at deres planlagte neste storfilmprosjekt, «Sagaen om Olav den hellige», avlyses.

– Per nå vil jeg si at den er utsatt, sier Borgli.

– Vi ønsker fortsatt å få den opp på bena, men vi var ikke der vi skulle være med finansieringen.

17,3 millioner i «premie»

Finaniseringen av «Tre nøtter til Askepott», derimot, ruller og går fortsatt.

Storm Films ble nylig tildelt nye 17,3 millioner fra NFI for filmen, i det som kalles etterhåndstilskudd.

Ordningen er ifølge NFI å anse som premiering av gode resultater, og gir tilskudd til filmer som passerer 35.000 besøkende på kino.

For barnefilmer, som «Tre nøtter til Askepott» er, er ordningen spesielt lukrativ. Den gir produsenten tilskudd tilsvarende det dobbelte av det som selges av distribusjons- og visningsrettigheter for filmen.

HOLDT REGI: Cecilie Mosli regisserte den nye Askepott-filmen, her flankert av Astrid Smeplass og Cengiz Al.

Storm Films ønsker ikke å uttale seg om hvorvidt «Tre nøtter til Askepott» per nå har nådd «break even» og blitt et overskuddsprosjekt.

– Det må vi komme tilbake til, sier Petter Borgli.

– Men for å si det sånn, vi er veldig glade og tror ikke vi skal klage.