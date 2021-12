SKUFFER: Rachel Zegler spiller den ikoniske rollen som Maria i Steven Spielbergs moderne filmversjon av «West Side Story». Filmen fikk en svært forsiktig start i helgen.

«West Side Story» med skuffende åpningstall

Steven Spielbergs storsatsning klarte ikke å lokke amerikanerne til kinoene.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

Det melder flere amerikanske bransjemedier søndag kveld, deriblant Variety. Filmatiseringen av det moderne Shakespeare-dramaet som har vært en klassisk gjenganger på musikalscener siden 1957 spilte kun inn ti millioner dollar (90 millioner norske kroner) i løpet av åpningshelgen.

Det bør være en tankevekker for filmskaperne i Disney og 20th Century Studios, mener Variety, ettersom det kostet 100 millioner dollar (900 millioner norske kroner) å lage filmen.

les også Filmanmeldelse «West Side Story»: Ny – og bedre

Flere amerikanske bransjefolk undrer seg over den lunkne starten. Filmen har fått svært gode kritikker, og flere trodde at kombinasjonen av en av Hollywoods absolutte toppregissører - Steven Spielberg - og en av historiens mest folkekjære musikaler, ville trekke et større publikum, selv i coronatider.

VG ga for øvrig filmen en sterk femmer denne uka, og kalte den «ny - og bedre».

les også Teateranmeldelse «West Side Story»: Rotløs ungdom

Den moderne Romeo og Julie-historien er nemlig filmatisert tidligere, i 1961, med Natalie Wood og Richard Beymer i rollene som Maria og Tony. Filmen ble en dundrende suksess og innkasserte hele ti Oscar-priser, deriblant som beste film.

I 2021-versjonen er det Rachel Zegler og Ansel Elgort som har rollene som Maria og Tony.

les også Skuespiller «person av interesse» 36 år etter konas død

Samtidig kan det ennå være håp etter den svært forsiktige starten. Til Variety uttaler filmrådgiver David A. Gross i Franchise Entertainment Research at en dårlig start kan snus til en suksess for en sang- og dansefilm.

Han trekker parallellen til «The Greatest Showman» fra 2017, historien om den amerikanske sirkuslegenden P.T. Barnum. Den spilte kun inn 8, 8 millioner dollar (79 millioner kroner) åpningshelgen, men fordi filmmusikken ble så godt likt, strømmet folk tilbake til kinoene og filmen endte til slutt på 171 millioner dollar innspilt (1,5 milliarder norske kroner).

– Men det var da, ikke nå, advarer Gross.

– Om «West Side Story» skal lønne seg, må den slå til både hjemme og utenlands, sier han til Variety.