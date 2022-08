«THE BEGINNING OF A BEAUTIFUL FRIENDSHIP»: Daryl McCormack og Emma Thompson i «Good Luck To You, Leo Grande».

Filmanmeldelse «Good Luck To You, Leo Grande»: Da hun kjøpte ham

Forsinket seksuell oppvåkning. Til en pris.

DRAMAKOMEDIE

«Good Luck To You, Leo Grande»

Storbritannia. Regi: Sophie Hyde

Med: Emma Thompson, Daryl McCormack

En kvinne, hun kaller seg «Nancy» og ser ut til å være rundt de 60, stresser distré rundt på et hotellrom. En ung mann, «Leo Grande», cirka 25 og ualminnelig pen, sitter på en kafé og ser zen ut. Han reiser seg for å gå. Noen minutter senere banker han på døren hennes.

«Nancy Stokes», tidligere religionslærer, skal kjøpe sex. Men regissør Sophie Hyde vil at vi skal vite at det ikke er helt sånn som det ser ut. Liksom. Nancys mann har vært død i to år. Han var ikke noen eventyrer på soverommet akkurat, og «Nancy» har aldri i sitt liv hatt en orgasme. Ikke engang ved egen hjelp.

PÅ KAMMERSET: Emma Thompson og Daryl McCormack i «Good Luck To You, Leo Grande».

Til å begynne med: La meg være litt vanskelig.

Hyde er nøye med å innprente oss at «Leo» er sexarbeider av fri vilje. Han er elegant kledd, åpenbart intelligent (med vanskelige ord som «empirisk» og «ambivalent» i vokabularet), har utmerkede manerer og tålmodigheten til en hot helgen.

Selv Nancy må spørre: «Finnes du i virkeligheten?». «Leo» er mørk i huden, men kommer fra Irland. Assosiasjoner til avisartikler vi har lest, og filmer vi har sett, om kvinner som drar på sexturisme-reiser til Afrika og Karibien, må for all del ikke oppmuntres.

Men ja: Det er på alle måter meningen at vi alle skal unne «Nancy» en runde i halmen med en sann fagmann. Et eventyr etter et 31 år langt ekteskap «uten avvik». Hun vil ha en ung kropp, føle seg som 16 igjen. Få en smak av eventyret hun var for sjenert til å ta en bit av da var ung. Har ikke alle «rett» til det?

ALLTID KLAR!: Daryl McCormack i «Good Luck To You, Leo Grande».

Dette spørsmålet er det «Good Luck To You, Leo Grande» må danse omkring: Hvorvidt vi bør begynne å se på sex som en menneskerett, en offentlig tjeneste på linje med sykepleie, noe vi bør få på blå resept av folkehelse-årsaker, og om vi bør legalisere kjøp og salg av sex, slik vi kanskje bør legalisere aktiv dødshjelp og narkotiske stoffer.

Den må stille dette spørsmålet uten å støte oss, og uten å bli for påståelig i enten den ene eller andre retningen. Den må også sørge for at vi inderlig håper at transaksjonen skal finne sted. Det er tross alt en hjertevarmende dramakomedie, dette.

Om det skurrer? Vel. Se for deg en komedie der Günther (65) kjøper sex av Eva (25). Ville noen ledd av den i 2022? Svaret er mest sannsynlig nei. Manusforfatter Katy Brand er nødt til å satse på at vi er med på at det er mer OK at en kvinne kjøper sex av en mann, enn omvendt.

NEVROTISK: Emma Thompson i «Good Luck To You, Leo Grande».

Det er litt irriterende at «Good Luck To You, Leo Grande» feiger ut når det kommer til alt det etiske, og i stedet satser på at sex- og kroppspositivitet er så glitrende kvaliteter i seg selv, så tidsriktige verdier i 2022, at de trumfer ethvert moralsk dilemma.

I stedet for å bore i det problematiske, blir «Good Luck To You, Leo Grande» en film om en kvinne som lærer seg å akseptere sin aldrende kropp, og oppdager at hun fremdeles kan ha glede av den. Det er inspirerende. Men man får en emmen smak i munnen om man tenker noe særlig på omstendighetene rundt Nancys lenge utsatte seksuelle oppvåkning.

Det hadde ikke fungert uten de to skuespillerne. McCormack og Thompson er i det lengste de to eneste karakterene på lerretet: Dette er i praksis et filmet skuespill. De har kjemi, og begge gjør fint arbeid.

GØY MED SEXKJØP!: Emma Thompson og Daryl McCormack i «Good Luck To You, Leo Grande».

Førstnevnte gir (over-) menneskelighet til en karakter som må ha vært flat på papiret. «Leo» blir utstyrt med et vanskelig forhold til familien, slik sexarbeidere jo «må» ha, men blir ellers portrettert som en fordomsfri gigolo som finner genuin nytelse i det meste. McCormack gjør ære på ham.

Thompson gjør en innsats som Oscar-akademiet sikkert vil sperre opp øynene for. En avart av de sterke, men nevrotisk pertentlige kvinneskikkelsene hun har spilt i mangt et periodedrama, med en svulmende lidenskap godt gjemt bak en velholdt, grå fasade. Hun kler seg bokstavelig talt helt naken. Det kommer til å vekke mye beundring i målgruppen.

Men ingen tvil om saken: «Good Luck To You, Leo Grande» er genuint opptatt av kun ett av disse menneskene: Nancy. Er det OK?

Tja, undertegnede lever fint med det. Det er ingen mangel på filmer som har sett på sex med mannens øyne opp gjennom årene. Litt synd er det likevel at «Good Luck To You, Leo Grande» til syvende og sist lar seg forføre av alle selvrealiserings- og selvhjelps-klisjeene, fremfor å gå dypere i de mer betente delene av materien.