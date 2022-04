VITNE: Isaac Baruch er en livslang venn av Johnny Depp. Han ga et sterkt vitnemål i retten onsdag.

Johnny Depps venn gråt i retten

Isaac Baruch tok til tårene da han ble kryssforhørt av Amber Heards advokat i retten onsdag. Han beskriver hele saken som «galskap».

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Vitnet mener Johnny Depps ekskone bløffer om mishandling.

Det er påstandene om mishandling Depp har saksøkt ekskona for – og som han krever nær 900 millioner kroner i oppreisning for på grunn av ærekrenkelse.

Den eksplosive rettssaken mellom Johnny Depp (58) og Amber Heard (35) er i full gang i Virginia.

Isaac Baruch er et av om lag 100 vitner som antas å innta rettssalen i Fairfax County i løpet av de kommende seks ukene. Han følger etter Johnny Depps eldre søster, Christi Dembrowski, som tirsdag vitnet om hvordan hun mener broren er et offer for usanne beskyldninger.

Baruch, som har vært nær venn av Johnny Depp siden barndommen, bodde en periode gratis i toppetasjen i et av Depps hus. Senere flyttet han til en annen av Depps eiendommer i Los Angeles, også der uten å betale leie.

Han levde tett på Depp og Heard da de var samboere og senere ektepar. Baruch beskriver hele saken som «uvirkelig».

SAKSØKER: Johnny Depp i retten onsdag.

CourtTV sender rettsaken direkte. Vitnet, som er kunstmaler, fortalte i retten at han så to krangler mellom Depp og Heard, men at de ikke var fysiske.

På spørsmål fra Heards advokat Elaine Bredehoft om han er «ganske så sint på Heard», svarte Baruch:

– Å, på grunn av de falske bildene som ble tatt og puttet i tabloidene? Og det falske narrativet og måten hun forsøker seg på svindel ved å fremsette beskyldninger om vold? For å utpresse en mann? Ja, det gjorde meg ganske frustrert, forvirret, sint og opprørt.

Vitnet viser til bildene som angivelig viser en forslått Heard, og som også VG omtalte i 2018.

SAKSØKT: Amber Heard i retten onsdag.

Baruch ble så spurt om han fortsatt er sint på Heard. Da svarte han at det har gått seks år, og at han er sliten.

– Jeg vil bare at alt dette skal ta slutt. Men jeg er ikke sint på noen. Jeg ønsker helbredelse for både henne og ham, uttalte han – før følelsene tok overhånd og tårene begynte å renne.

– Så mange mennesker er blitt berørt av den ondsinnede løgnen hun startet det hele med. Og alt spredte seg rundt hele verden.

Baruch fortsatte med å si at han ønsker det beste for Heard, men at han mener hun må ta ansvar.

– Johnny og hans familie er blitt fullstendig ødelagt av alt dette. Og det er ikke rettferdig. Det er galskap hvordan alt dette har blitt, sa han gråtende.

ENGASJERT: Isaac Baruch i vitneboksen. Han gestikulerte og svarte omfattende på alle spørsml.

Vitnet svarte bekreftende på om han har sett Depp misbruke alkhol og narkotika.

Han la ikke skjul på at han er svært takknemlig overfor Depp for alt han har gjort for ham opp gjennom årene.

– Det er umulig å gjøre gjengjeld, sa vitnet.

På spørsmål fra Heards advokat om Baruch føler at han står i gjeld til filmstjernen, svarer han:

– Nei, han er en god venn.

DOMMER: Penney Azcarate har saken. her i samtale med partenes forsvarere onsdag.

CourtTV sender rettssaken mellom de to eks-ektefellene live. Det som kom frem under åpningsprosedyrene fra hver leir tirsdag, var ikke barnemat.

Stikkord er vold, rusmisbruk og utroskap – og heftige krangler blant annet om hvem som forårsaket at Johnny Depps fingertupp ble kappet av.

Heards advokater, Elaine Bredhoft og Ben Rottenborn, portretterer Depp som en «besatt eksmann med hevnmotiv», og som i «narko og alkoholrus viste sin voldelige side som et monster».

Rottenborn har presisert at Heard i innlegget hun skrev i Washington Post i 2018, og som er stridens kjerne, aldri navnga Depp som mishandler.

Depp anklages også for grov seksuell mishandling.

Begge skuespillerne er til stede i retten, men de har enn så lenge ikke selv inntatt vitneboksen.