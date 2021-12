SEERMAGNET: «Spider-Man», med skuespillerne Tom Holland og Zendaya i sentrum, lar seg ikke stoppe av pandemien.

«Spider-Man» knuser rekorder

«Spider-Man: No Way Home» spilte inn nær 5,4 milliarder kroner på verdensbasis i åpningshelgen.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ikke bare er det årsbeste i 2021 – filmen skriver seg inn i historien som tidenes tredje beste åpningshelg for en Hollywood-produksjon noensinne, melder Variety.

Det nye «Spider-Man»-eventyret er kun slått av «Avengers: Endgame» (2019) og «Avengers: Infinity War» (2018).

Da er det verdt å nevne at de to «Avengers»-filmene også ble vist i Kina, som er verdens største kinomarked. Kina har imidlertid utsatt å vise «Spider-Man No Way Home» på ubestemt tid på grunn av omikron-trusselen, noe som gjøre tredjeplassen ekstra oppsiktsvekkende.

Det samme har Norge. Fansen ble fortvilet da den norske filmdistributøren Sf Studios 14. oktober kunngjorde at filmen er utsatt til 14. januar – i første omgang. Mange sendte e-poster til VG, skrev i kommentarfelt og opprettet en protestgruppe mot SFs avgjørelse på Facebook.

«Spider-Man: No Way Home» har fått gode anmeldelser ute i verden.