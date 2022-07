MÅÅÅÅÅÅÅL: Granit Rushiti som Zlatan Ibrahimović i «Jeg er Zlatan».

Filmanmeldelse «Jeg er Zlatan»: Blodfattig og banal

Får Zlatan Ibrahimović til å fremstå som en hvem som helst. Det burde ikke være mulig.

SPORTSDRAMA

«Jeg er Zlatan» («Jäg är Zlatan»)

Sverige/Danmark/Nederland. 6 år. Regi: Jens Sjögren

Med: Granit Rushiti, Dominic Andersson Bajraktati, Cedomir Glisovic, Håkan Bengtsson, Merima Dizdarevic, Selma Mesanovic

Vi møter broderfolkets største fotballhelt, Zlatan Ibrahimović, i tre forskjellige stadier av livet. Alle preget av en viss motstand. Men hei – en viss medgang også. (For sånn er livet, vet du, selv for de beste fotballspillerne blant oss).

Dominic Andersson Bajraktati spiller ham som 11-åring. En «annengenerasjons» innvandrergutt i Rosengård i Malmö som er skoletrøtt, og muligens har et snev av ADHD. Han er kasteball mellom de skilte foreldrene, og benytter fritiden til å stjele sykler, naske i butikker og spille fotball på løkka.

UNG UROKRÅKE: Dominic Andersson Bajraktati som Zlatan Ibrahimović i «Jeg er Zlatan».

Mamma (Merima Dizdarevic) vasker gulv. Hun har ikke penger, ingen i denne fortellingen har det, men hun sørger i alle fall for varm middag på bordet for vår unge helt. Det er mer enn man kan si om pappa Sefik (Cedomir Glisovic), som er velmenende, men også forbitret og mildt folköl-alkoholisert.

Zlatan har en søster, Sanela (Selma Mesanovic, senere Linda Haziri) og en lillebror, Keki (Sami Rabie og Dino Cosovic). Og ikke så fælt mange venner utover dem.

Sefik vil at Zlatan skal bli advokat. Men Zlatan vil ikke bli advokat. EM i fotball i 1992 er i gang, og Ibrahimović drømmer seg bort i fotballkort- og blader. Hvor god kan han selv bli? Det er litt tidlig i si.

Når vi møter ham igjen seks år senere, som 17 år gammel spiller for Malmö FF, spilt av Granit Rushiti, er det ingen tvil lenger. Zlatan er sin epokes største talent. Han er ingen god lagspiller, dog. Han har et iltert, noen ganger voldelig, temperament, og et ego som er enda større enn evnene.

VROOM VROOM: Granit Rushiti, som Zlatan Ibrahimović, får oppfylt alle fotballspilleres første og største drøm i «Jeg er Zlatan»: En Porsche!

Han er stor i kjeften (ser opp til den beste: Muhammad Ali) og vrien å ha med å gjøre. Men han reddes i kraft av en trassig sjarm som gjør at han blir tilgitt igjen og igjen, både av trenere, foreldre og lagkamerater som han nikker til i trynet.

Så, en tredje gang, møter vi en allerede fetert og Porsche-kjørende Zlatan i Ajax. Nå drømmer han om Juventus. Han scorer ikke mange nok mål der han er, og er utilfreds med det meste. Det hadde du vært også, om det var de gangster-aktige, sigar-smattende tjukkasene vi møter på bakrommet i denne filmen, som bestemte alt som er verdt å bestemme i livet ditt.

Jens Sjögrens film, basert på Ibrahimović’ og David Lagercrantz’ storselgende biografi med det samme navnet, får det til å virke som om Zlatan Ibrahimović’ liv og karriere var eksakt lik livene og karrierene til alle idrettsutøvere før ham, og alle som skal komme etter.

ALL MAKT I DISSE ANSIKTSFOLDER: Eksempel på sjefstype, en sånn som står på sidelinjen, men egentlig bestemmer alt, i «Jeg er Zlatan».

Vi snakker om en parade av slitte «fra beskjedne kår»-sportsbiografi-klisjeer, som klamrer seg til idrettens mest banale «nå går det bra, så går det dårlig, og så går det bra igjen»-dramaturgi. Uten å kvittere med hjertet-i-halsen klimakset som må til for å rettferdiggjøre tretten-på-dusinet heltefortellinger av denne typen.

At ingen av menneskene rundt Zlatan, med unntak av far Sefik, synes å ha en personlighet, et eget liv, er én ting. At også hovedpersonen fremstår som grå og grunnleggende uinteressant, er mer oppsiktsvekkende. For det var/er da Ibrahimović virkelig ikke? (Spør for en venn).

«EN DAG, MINN SØNN, SKAL ALT DETTE BLI DITT»: Dominic Andersson Bajraktati drømmer seg bort i «Jeg er Zlatan».

Manuset er tannløst, uten spor at den skrythalsene trash talk-verbaliteten som Zlatan ønsket å tilegne seg fra Ali. Det lærer deg ingenting om Zlatan som du ikke kan resonnere deg frem til på egen hånd, uten å vite et døyt om fyren. Det er feigt, og styrer nesten fullstendig unna den store elefanten på gressmatten: Rasismen den unge Ibrahimović led under i landet han ble født i, og som spilleren selv har pekt på som en motiverende faktor.

Visuelt sett er filmen paddeflat som en pedagogisk TV-film for barn og ungdom på SVT, med et konstant kommunegrått Sverige som kulisse.

Filmen om Erling Braut Haaland, som kommer om en 15 års tid, må bli bedre enn «Jeg er Zlatan».