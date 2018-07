EKTEMANN- OG KVINNE: Samuel Benchetriot og Vanessa Paradis har giftet seg. Her er paret fotografert på en filmfestival i Hollywood i april i år. Foto: VALERIE MACON / AFP

Vanessa Paradis har giftet seg

Publisert: 02.07.18 22:52 Oppdatert: 02.07.18 23:11

FILM 2018-07-02T20:52:34Z

Skuespilleren og sangeren (45) giftet seg i største hemmelighet i Saint-Simeon utenfor Paris på lørdag.

Samtidig med at det franske landslaget vant over Argentina i en målfest av en fotballkamp i VM i Russland, giftet det franske nasjonalikonet Vanessa Paradis seg i den lille landsbyen Saint-Simeon øst for Paris.

Den utkårede er forfatteren og filmregissøren Samuel Bencehtrit (45), som Paradis skal ha forlovet seg med i november i fjor. De to har vært sammen siden de møtte hverandre på settet til Bencehtrits film «Chien » i 2016.

Begivenheten kom overrakende på de fleste, inkludert de franske mediene. Det var Le Parisienne som først kunne melde om bryllupet, som fant sted på en skole i landsbyen, og skal ha blitt overvært av kun et drøyt femtitalls gjester.

Eks-partner i pengetrøbbel

Paradis, som slo gjennom da hun var bare 14 år gammel med slageren «Joe le Taxi» i 1987, var i årene 1998 til 2012 sammen med den amerikanske skuespilleren Johnny Depp . De to var aldri gift, men har to barn sammen, Lily-Rose (19) og John «Jack» Christopher Depp III (16). Begge var tilstede under seremonien.

Bencehtrit har en sønn, Jules (19) fra et tidligere ekteskap med skuespilleren Marie Trintignant , og en datter, Saül (10), fra et forhold med Anna Mouglalis , som også er skuespiller.

Nyheten kommer samtidig med at Depp er i mediebildet igjen. Denne gang som følge av et større intervju i det amerikanske magasinet Rolling Stone , der skuespilleren snakker ut om pengeproblemene sine, og blant annet hevder å ha brukt over 30 000 dollar i måneden på vin .