FRA INNSPILLINGEN: Det vakte mye oppstyr da sluttscenene til «Mission Lmpossible 6» ble spilt inn på Preikestolen i Ryfylket. Nå håper lokale krefter at verdenspremieren på filmen legges til samme sted. Foto: Krogh, Marie von

Lokal prestisje-kamp om verdenspremiere på Tom Cruise-film på Preikestolen

Publisert: 17.01.18 13:37

FILM 2018-01-17T12:37:56Z

Allerede under innspillingen av sluttscenene til «Mission Imposssible 6» på Preikestolen i november i fjor, lanserte ordføreren i Preikestol-kommunen Forsand ideen om utekino og verdenspremiere på filmen nettopp på Preikestolen. Men nå frykter han at nabokommunen prøver å ta æren for ideen.

– Denne ideen har vi hatt lenge, og jeg snakket med filmens produsent om dette i november i fjor. Forsand kommune har brukt mye ressurser på å få dette til. Plutselig får jeg høre på lokalradio at nabokommunen Strand vil gjøre dette. Dette må vi nøste litt opp i, sier ordfører Bjarte Dagestad (H) i Forsand kommune til VG.

Det var kinosjef Roger Nybroen i Strand kommune som fikk Dagestad til å hoppe i stolen da NRK onsdag morges meldte at dersom kinosjefen i preikestolbyen Jørpeland, Roger Nybroen, får det som han vil, blir det verdenspremière og utekino på selveste preikestolplatået, 27 juli i år.

– Vi prøver absolutt ikke å ta æren for dette. Jeg fikk en henvendelse fra NRK med spørsmål om utekino og verdenspremière på «Mission Impossible» kunne være en ide. Vi hadde på det tidspunktet også pratet om det. Jeg tror dette kan bli kjempekult, og planene er ganske realistiske. Vi har allerede vært i kontakt med utekino-arrangøren på Fløien i Bergen, sier Roger Nybroen til VG.

Daglig leder i Stiftelsen Preikestolen , Audun Rake synes tanken om en verdenspremière på den nye «Mission Imposible»-filmen nettopp på Preikestolen er veldig spennende.

– Får vi det til, vil det være helt fantastisk. Jeg lanserte ideen for produsenten av filmen da de var her i november og han skulle ta med seg ideen videre. Skal vi få dette til må Hollywood ha en finger med i spillet, sier Rake til VG.

Det er det amerikanske filmselskapet Paramount som står bak «Mission Impossible 6», mens filmen blir distribuert av

United International Pictures (UIP) Norge .

– Vi har ikke fått noen henvendelse om dette, sier selskapets direktør, Simen Rognerud til VG.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!