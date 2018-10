GJORDE BLACK METAL-MILJØET BERYKTET: Fantoft stavkirke ble totalskadet i brann pinseaften 1992. Det behandles i filmen «Lords of Chaos». Foto: Stark, Gidske / NTB

Jonas Åkerlund til VG om Mayhem-film: Forsvarer den blodige drapsscenen

Den svenske Hollywood-regissøren har laget film om de dramatiske årene da norsk black metal ble verdensnyheter.

Filmen «Lords of Chaos» har det vært snakk om siden 2015, men filmen ble ikke ferdig før i januar i år. Tidligere denne måneden ble filmen vist for første gang i Norge under Bergen Internasjonale Film festival, BIFF. Filmen følger historien til black metal-pionerene, myteomspunne Mayhem.

Deres historie inneholder drap, kirkebranner og selvmord, noe som allerede er behørig dokumentert i bøker og dokumentarfilmer. Åkerlund bruker amerikanske skuespillere, men sier til VG at det har vært viktig å få detaljene så riktig som mulig, noe som ikke alltid er tilfelle når amerikanske filmer spilles inn i Norge.

– Når man ser filmer om en subkultur eller en spesiell tidsepoke, så er slike ting viktig, sier Åkerlund og blir minnet på at man i filmen blant annet kan få øye på «flyers» for en metalkonsert på Jessheim.

Han fortsetter:

– Jeg så selv skatefilmen «Lords of Dogtown» og irriterte meg over at det ble brukt feil type sko og T-skjorter. Heldigvis for meg finnes det masse bilder av metalfolket fra rundt 1984 – 85, så vi hadde mye researchmateriale. Det er ikke lett å vite hvem som sa og følte hva, men jeg har peiling på musikk, T-skjorter og naglebelter, så det skal i hvert fall være riktig!

Åkerlund bør vite hva han snakker om, han var heavyrocker selv tidlig på 80-tallet, og tidligere trommeslager i metalbandet Bathory fra Stockholm.

Filmen tar for seg mye grusomheter, drapene på Øystein «Euronymous» Aarseth og Magne Andreassen i OL-parken i Lillehammer.

Filmen har likevel en tidvis humoristisk tone, blant annet gjennom en «voiceover» lest inn av hovedrolleinnehaver Rory Culkin, som spiller Øystein Aarseth.

Det var et bevisst valg, sier regissøren.

– Det er to grunner til det. Det ene er at jeg mener det alltid har vært en undertone av humor i hardrockverdenen. Jeg husker selv tiden, og hver gang jeg møter mine gamle metalkompiser er det mye humor. Det andre er: Jeg krever jo ganske mye av publikum allerede, det er mye sørgelig og deprimerende i dette materialet. Jeg har lagt inn humor for å gjøre det lettere å se på.

For blod og gørr er det nemlig mye av i filmen. Blant annet er det en ekstremt lang scene med drapet på Øystein Aarseth, som Varg Vikernes senere ble dømt for. Hvorfor var det nødvendig å gjøre den så lang og grafisk?

– På samme måte som tidskoloritten skulle være riktig, så har jeg forsøkt å gjøre det så nært virkeligheten som jeg kan. Da er ikke mordscenen noe unntak. Men det var verre i virkeligheten enn i filmen.

Filmen fikk mye omtale lenge før den var ferdig innspilt. Mayhem-bassist Jørn Stubberud uttalte til NRK i 2015 at han håpet filmen aldri blir noe av. Varg Vikernes omtalte filmen som søppel til Dagbladet, etter å ha lest anmeldelser av den.

Regissøren sier han har vært i kontakt med de fleste involverte, utenom Varg Vikernes. Han respekterer også at flere ikke ønsket at han skulle lage filmen, deriblant Øystein Aarseths foreldre.

– Men samtidig: Om du googler navnene på de involverte, kommer det opp bilder av monstre og mordere. Mitt mål med filmen var å forsøke å portrettere dem på en menneskelig måte. Dette var jo svært unge mennesker, det var barn.

Har du snakket med Mayhem-fans om hva de synes om filmen?

– Jeg har lest mange reaksjoner på nettet. I begynnelsen var folk veldig skeptiske, så endret det seg. Nå later det til å være to leire: Dem som har sett filmen og synes den er jævlig bra – og dem som ikke har sett den og er veldig sure. Haha! Men altså, jeg har laget filmen for et større publikum enn en håndfull black metal-fans. Jeg skulle gjerne hatt deres godkjennelse, men det er ikke viktig for meg. Jørn, Jan Axel (Mayhem-trommeslager, journ.anm.) og de andre involverte er viktige for meg, de vil jeg ikke tråkke på eller få til å se dumme ut.