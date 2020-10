FILMVETERAN: Jeff Bridges, her på Producers Guild Awards i Beverly Hills i 2017. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Jeff Bridges har fått kreft

Hollywood-stjernen Jeff Bridges (70) sier han er diagnostisert med lymfekreft.

Bridges refererte til sin karakter The Dude fra «The Big Lebowski» da han opplyste om kreftsykdommen på Twitter.

«Som The Dude ville sagt: Ny dritt har kommet frem i lyset», skriver skuespilleren.

I uttalelsen sier Bridges at han forstår at sykdommen er alvorlig, men at han mener prognosene er gode.

Han er takknemlig for å ha et team med gode leger rundt seg, og for støtte fra familie og venner.

70-åringen informerer om at han snart skal i gang med behandlinger, og lover å holde sine tilhengere oppdatert om tilstanden.

Samtidig benytter stjernen anledningen til å be folk om å benytte stemmeretten ved presidentvalget.

Bridges er blant annet kjent for rollene i «The Fabulous Baker Boys», «Starman», «True Grit», «The Last Picture Show» og en rekke andre filmer.

I 2009 vant han Oscar for beste mannlige hovedrolle for rollen som countrysangeren Bad Blake i filmen «Crazy Heart». Han er nominert til Oscar sju ganger.

