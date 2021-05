LAR PISTOLEN SNAKE FOR SEG: Jason Statham i «Wrath Of Man». Foto: Metro Goldwyn Mayer Pictures / SF Studios

Filmanmeldelse «Wrath Of Man»: Dårlig guttastemning

Jason Statham har verken et smil eller en artig replikk til overs.

Av Morten Ståle Nilsen

ACTIONDRAMA

«Wrath Of Man»

USA. 15 år. Regi: Guy Ritchie

Med: Jason Statham, Holt McCallany, Rocci Williams, Josh Hartnett, Jeffrey Donovan, Scott Eastwood, Andy Garcia

Etter et par mislykkede fremstøt i eventyrfilmbransjen, «King Arthur: Legend Of The Sword» (2017) og «Aladdin» (2019), søkte Guy Ritchie seg tilbake til sine røtter i London-gangsterkomedien i «The Gentlemen» i 2019. Med brukbare resultater, det skal innrømmes.

I «Wrath Of Man» gjenforenes han med Jason Statham, actionstjernen i filmene som gjorde regissøren til hot shit sent på 1990-tallet. Alle eplekjekke glis er imidlertid lagt igjen hjemme i England: Dette er en «seriøs» – ja, direkte humørløs – thriller, med en resolutt usmilende Statham i sentrum. Karakteren han spiller, kalles bare «H». Han sier ikke stort. Han skal komme til å skyte desto flere.

OG SLIK LIKER HAN Å TILBRINGE KVELDENE: Jason Statham i «Wrath Of Man». Foto: Christopher Raphael / Metro Goldwyn Mayer Pictures / SF Studios

«H» har tatt jobb i et verditransport-firma i Los Angeles, der tonen blant gutta og den ene kvinnen på gølvet, er preget av det vi i nyere tid kjenner som «locker room talk». Det er ikke grenser for hvor «homo» alle blir beskyldt for å være hele tiden.

Bare på spøk da, skjønner du. Men det er om sant skal sies noe desperat ved guttastemningen. At verditransportene stadig vekk blir ranet av kriminelle med tatoveringer i trynet (se opp for hip hop-artisten Post Malone i en gjesterolle), kan selvsagt forklare den stressede, pressede stemningen. At kollegene opplever «H» som «en mørk ånd» som har bredt seg over arbeidsplassen, gjør ikke livet morsommere, det heller.

Vi skjønner etter hvert at «H» ikke har vært helt åpen om sin brokete fortid, og vi forstår at han er undercover i firmaet, med en stor jobb i fanget. «H» vil ha hevn. Han vil hevne noe som skjedde med et familiemedlem, og han vil hevne seg svært grundig.

TRYKKET STEMNING: Jason Statham (til venstre) og Josh Hartnett i «Wrath Of Man». Foto: Metro Goldwyn Mayer Pictures / SF Studios

Om dette høres enkelt og greit ut, så vit at Ritchie er jålete nok til at han forteller historien ved hjelp av hopp i tidslinjen og andre triks som lukter av mer «kunstnerisk» film. Og at han som alle andre som lager film om ran i Los Angeles, lider under et gigantisk kompleks: Michael Manns «Heat», den eksistensielle katt-og-mus klassikeren fra 1995 som tilsynelatende for alltid vil bli stående som det siste ordet i sin sjanger.

Med et slikt utgangspunkt, sier det seg kanskje selv at Ritchie ikke klarer å tilføre noe nytt. Han gjør også en del underlige disponeringer, som for eksempel å fjerne Statham fra fortellingen i lengre perioder. På plussiden noterer vi at han ikke henfaller til så altfor mange av sine egne klisjeer (den hektiske montasjen, med flere).

KLART SØNNEN TIL CLINT HAR EN GØNNER, HAN OGSÅ: Scott Eastwood i «Wrath Of Man». Foto: Scott Garfield / Metro Goldwyn Mayer Pictures / SF Studios

Og det er som sagt ingen cheeky cockney-er å se. Bare en rasende og innesluttet Statham. Den britiske actionhelten har ikke verdens største register, og i «Wrath Of Man» får han bruk for bare 10 prosent av det. Det er ikke nødvendigvis en ulempe.

Ritchie kan koreografere en eksplosiv actionscene, og talentet hans for å skildre mannlige karakterer av en viss type – harde kriminell og enda hardere hevnere, for å være eksakt – er er stadig tilstede. Det er bare ikke dypt, slik Michael Manns’ er.

Kanskje er det nettopp ordknappe, nedtrykte actionfilmer á la «Wrath Of Man» Ritchie bør benytte de begrensede evnene sine til i fremtiden.