Johnny Depp får ikke anke

Johnny Depp (57) må betale over syv millioner kroner til avisen som stemplet ham som «konebanker».

Depp gikk til sivilt søksmål fordi han føler seg ærekrenket og svertet etter at avisen i april 2018 refererte til ham som «konebanker».

Da Hollywood-veteranen 2. november tapte saken mot Dan Wootton, sjefredaktør i britiske The Sun, samt moderbedriften News Group Newspaper, varslet han anke.

Denne anken er nå avvist av retten, melder Sky News.

Dommer Andrew Nicol mener det ikke foreligger nok grunnlag for å prøve saken på nytt. Samtidig kunngjorde han at Depp må bla opp nærmere 7,5 millioner til News Group Newspaper for å dekke deres omkostninger knyttet til rettsoppgjøret.

Ifølge Sky News har Depp én mulighet til, nemlig å klage direkte til ankedomstolen, Storbritannias øverste domstol for jurisdiksjon. I så fall må han gjøre det innen 7. desember.

Depp har ikke kommentert avslaget. I sin ferskeste post på Instagram for to uker siden, skrev 57-åringen at han setter alt inn på å bevise at påstandene til ekskona Amber Heard (34) er falske.

«Jeg nekter å la livet og karrieren min bli definert av dette», skrev Depp.

Mer rettssak

Depp har også en ny rettsstrid på gang i hjemlandet USA, nemlig mot ekskona. Han søkte i sommer om å få rettssaken utsatt fra nyåret til senere på våren, nettopp fordi den ellers ville kollidere med «Fantastic Beats»-innspillingen.

Kort etter ble det klart at Depp mistet jobben i «Fantastic Beasts», som direkte følge av den tapte rettssaken. Natt til dag norsk tid ble det kjent at jobben går til danske Mads Mikkelsen (55).

The Insider har snakket med en rekke eksperter som mener at Depp, kjent for storfilmer som «Pirates of The Caribbean», «Edward saksehånd», «Sweeney Todd», «Charlie og Sjokoladefabrikken» og «What’s Eating Gilbert Grape», må belage seg på at karrieren er over.

Depp uttalte i sommer at han mener ekskona har gått kynisk inn for å ødelegge ham og hans karriere. I retten beskrev han seg selv som «et lett bytte». Han hevder han aldri i sitt liv har slått en kvinne.

På nyåret i år presenterte flere nettsteder opptak av heftige diskusjoner mellom Depp og Heard. Hverken Depp eller Heard har kommentert disse offentlig. I retten informerte imidlertid Depp om at han og Heard ofte tok elektronisk opptak av samtalene seg imellom.

Fansen aksjonerer

Etter at Depp mistet jobben i «Fantastic Beasts», har en rekke av hans fans, som tror på hans versjon av ekteskapsbråket, gått til aksjon for å kreve at også hun mister jobben i sin store filmoppfølger, nemlig «Aquaman 2». De er ikke blitt hørt.

Rettssaken mot Heard starter 3. mai.

Publisert: 26.11.20 kl. 13:35 Oppdatert: 26.11.20 kl. 14:01

