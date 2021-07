Filmanmeldelse «Black Widow»: Superhelt-søsterskap

Ut av gutterommet og ut på tur på Vestlandet.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

ACTION / SUPERHELTFILM / SCI-FI

«Black Widow»

USA. 12 år. Regi: Cate Shortland

Med: Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, Rachel Weisz, Ray Winstone

Bildene fra Norge, nærmere bestemt Sunnmøre, i «Black Widow», er fine og mange. Handlingen i denne «The Avengers»-solofilmen utspiller seg i kjølvannet av det som skjedde i «Captain America: Civil War» i 2016, og Natasha «Black Widow» Romanova (Johansson) frister tidlig i historien en slags eksiltilværelse i kjempers fødeland.

ATTER SLIKE FJELL OG DALAR: Scarlett Johansson i Norge – i «Black Widow». Foto: Jay Maidment / Marvel / Disney

«The Avengers» er oppløst, Romanova bedriver sjelegransking blant fjorder og fjell. Det er – i motsetning til i «Mission: Impossible»-filmene – ingen forvirring om hvor hun faktisk befinner seg. Det eneste som er litt synd, er at Abid Raja ikke har sneket seg med som linselus. Og hva skulle man ikke gitt for en gjesteopptreden av Trygve Slagsvold Vedum i bunad, hva?

Før vi er i Norge, har vi vært i Ohio på 1990-tallet. Natasha og søsteren Yelena (Pugh) er barn – bedårende døtre i en på overflaten erkeamerikansk kjernefamilie der mamma Melina (Weisz) og pappa Alexei (Harbour) er overhodene. Yelena? Natasha? Alexei? Ikke veldig amerikanske navn, nei. Det er fordi «familien» (de har ingen biologiske bånd) egentlig er en gjeng russiske agenter utplassert i det amerikanske «heartland»-et.

KVINNER OG KUBIKK: Scarlett Johansson og Florence Pugh i «Black Widow». Foto: Marvel / Disney

De blir oppdaget, og flykter til Cuba. Det viser seg at Natasha og Yelena er produkter av Sovjetunionens The Red Room-program, hvori unge jenter blir hjernevasket og biologisk alterert, og med det er maktesløse i møte med generalen Dreykovs (Winstone) onde ordre. Natasha og Yelena skal bruke resten av «Black Widow» på å felle denne drapsmaskin-fabrikken. Kanskje de kan lære noe om sine biologiske foreldre i prosessen også?

Det er blitt gjort et poeng av at «Black Widow» er den første Marvel-filmen som i sin helhet er regissert av en kvinne – australske Cate Shortland. Klarer hun å ta tak i Marvel-«universet», riste det godt i de kvisete skuldrene, røske det ut av gutterommet og skape noe nytt og friskt?

ALL DENNE ØDELEGGELSEN: Scarlett Johansson i «Black Widow». Foto: Marvel / Disney

Til det kan man trygt svare: Litt. «Black Widow» føles ikke helt som bare nok-en Marvel-film. Den har en mildt feministisk agenda, et større fokus på familie, identitet og tilhørighet, den er mindre overlesset og utmattende enn mange av sine søsken i serien(e), den er noen avgjørende hakk mindre fordrukken på sin egen «mytologi». Den som leter etter undertekst, kan finne det: The Red Room fungerer som en ikke altfor subtil metafor for trafficking.

Rent generelt føles filmen mer som en kaldkrigs-spionthriller – type James Bond – enn en superheltfilm. Det er, i denne anmelders øyne, En God Ting. Så gjenstår det å se om «fansen» er enig.

OPPAD OG FREMAD: Scarlett Johansson i «Black Widow». Foto: Marvel / Disney

«Black Widow» er «bare» drøyt to timer lang, med actionsekvenser som føles mer taktile enn disse filmene har for vane. En vill jakt gjennom Budapests gater med motorsykkel og tanks, er genuint spennende. Det siste klimakset nyter godt av å være kortere enn de vanlige 45 minuttene, og er dessuten godt lyssatt: Det er mulig å se hva som skjer!

I actionsammenheng er det hele veien en stor fordel av Black Widow ikke har allverdens superhelt-egenskaper i ryggsekken, men primært slåss med kroppen.

Pluggen Pugh og Harbour (som Captain Americas motstykke Red Dragon) står for humoren – førstnevnte liker å spøke med at Black Widow er «en posør». Johansson er en ujevn skuespiller som stadig blir bedre, og virker avslappet i rollen – vel vitende om at man kommer langt med et melankolsk, enigmatisk Mona Lisa-smil.

«POSØR»: Scarlett Johansson i «Black Widow». Foto: Jay Maidment / Marvel / Disney

Så får vi heller leve med at filmen ikke fullt ut våger – eller har fått lov til – å bryte med formelen på enda mer radikalt vis. Selv ikke Black Widow kan hamle opp med de som vokter pengesekken hos Disney.

«Black Widow» settes opp på kino onsdag 7. juli, og slippes på Disney+ Premier Access 9. juli