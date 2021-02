FILMREBELL: Jim Carrey, her på et arrangement i 2017 Foto: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Jim Carrey bremser: − Har krysset et hav med raseri

Jim Carrey (59) lover å slutte med de omstridte protest-tegningene, men serverer en siste tirade mot Donald Trump (74).

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Hollywood-stjernen har de siste fire årene provosert, sjokkert og fascinert med sine tegninger av amerikanske politikere, ikke minst Donald Trump.

Nå gir han seg med det. Under en tegning av seg selv på Twitter, og med referanse til filmen «The Truman Show» fra 1998, skriver Carrey:

«In case I don’t see ya (i tilfelle jeg ikke ser dere)».

Han har også lagt en lenke til et en tekst, der han forklarer at han de siste årene har lagt ned mye innsats i tegningen som har vært en tydelig og ufiltrert protest mot utfallet av presidentvalget i 2016.

«Det føles virkelig som om dere og jeg har krysset et hav av raseri sammen», skriver Carrey og legger til at han har funnet ut at det nå er på tide og roe ned sitt engasjement i sosiale medier – når det gjelder USAs politikk.

Filmstjernen sier han nå vil gå in for å gjenopprette litt «nevrologisk båndbredde». Samtidig ber han om unnskyldning til alle følgere som kan ha følt seg forsømt.

Carrey sier at om selv om det kan ha fremstått som om han har ignorert sine mange fans utenfor USAs grenser i sin streben etter å bli kvitt «den oransje Julius Cæsar og hans imperie med løgnere», så var det aldri intensjonen.

«Jeg har bare antatt at et radikalisert Amerika er en trussel mot alle. Når en gal mann griper tak i rattet på bussen og truer med å kjøre den utfor et stup, får det normalt alles oppmerksomhet», skriver han.

Senest 25. januar tegnet Carrey den tidligere førstedamen Melania Trump (50). Mange moret seg over «kunsten», og enkelte kalte det et «mesterverk». Andre var mindre imponert og mente stuntet var mobbing og kvinneundertrykkende.

Carrey har 18,9 millioner følgere på Twitter, men følger selv bare ett menneske, sin datter Carrey (33). Donald Trump var selv en ivrig tvitrer, men han ble stengt ute fra plattformen like før han gikk av som president.