FORLIK: Den Oscarnominerte skuespilleren James Franco har inngått forlik etter beskyldninger om at han skal ha utnyttet kvinnene.

Inngikk forlik i trakasseringssak

Hollywood-stjernen James Franco og hans advokater har inngått et forlik med kvinnene som saksøkte ham for seksuell trakassering.

Av Jørn Pettersen

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Det skriver CBS News.

I en felles erklæring til Los Angeles Superior Court, heter det at partene har kommet frem til et forlik i et gruppesøksmål som var fremmet mot den Oscar-nominerte skuespilleren av elever ved hans nå nedlagte «filmskole».

Det var opprinnelig to kvinnelige skuespillere som anla et sivilt søksmål mot Franco. De to anklaget han for å ha utnyttet dem og andre unge kvinner til å prøve for – og være med på innspillingen av til dels grove sexscener. Dette skal ha skjedd i regi av «filmskolen» og under dekke av at det ville være karrierefremmende for de unge kvinnene.

CBS skriver at partene skal ha drøftet mulighetene for et forlik i flere måneder og at det rettslige prosessen har blitt satt på vent i mellomtiden.

I et intervju med «The Late Show» har James Franco sagt at beskyldningene mot ham ikke medfører riktighet.

– Men har jeg gjort noe galt, skal jeg rette opp i det. Det må jeg bare, sier han blant annet i intervjuet.

Hvilke summer som inngår i forliket er så langt ikke kjent.