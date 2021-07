HOLLYWOOD-STJERNE: Megan Fox, her på IHeartRadio Awards i Los Angeles i mai i år. Foto: Chris Pizzelo / Invision

Derfor sluttet Megan Fox å drikke alkohol

Filmstjernen Megan Fox (35) dummet seg ut på rød løper i 2009 og gir fylla skylden.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Det kommer frem av et intervju hun har gjort med motenettstedet Who What Wear. Når Fox mimrer over antrekk hun har høstet ros for opp gjennom årene, styres samtalen inn på gullkjolen hun bar på Golden Globe Awards for 12 år siden.

Om Fox ble hyllet for påkledningen den gangen, er det helt andre ting hun selv forbinder med aktuelle kvelden. Selv om Fox hadde inntatt en god dose alkohol under prisdrysset og selv ikke husker alle detaljene, så ligger beviset ute på nettet.

– Lirte av meg masse dritt

– Jeg fikk plass ved et bord sammen med Blake Lively og alle tre Jonas Brothers. Under Golden Globe settes det alltid gigantiske flasker med Moët-champagne på bordet, og jeg fikk i meg veldig mange glass, innrømmer 35-åringen.

Fox forklarer at hun i dag er avholds, og at hun sluttet å drikke nettopp etter sin famøse oppførsel den kvelden.

– Jeg var opprørsk og lirte av meg en hel masse dritt på rød løper etterpå som jeg aldri skulle sagt. Uansett hva det var jeg sa, så fikk jeg masse problemer etterpå. Selv husker jeg ikke alt, men jeg vet at det skjedde. Dere kan søke det opp, sier hun til nettstedet.

DENNE KVELDEN: Megan Fox på rød løper under Golden Globe-festen i Los Angeles i 2009. Foto: LUCY NICHOLSON / Reuters

TV-klipp fra festkvelden, publisert på TMZ samme kveld, viser at Fox fleipet om at hun var mann, «en usikker transe», og at hun var dobbeltgjengeren til skuespiller Alan Alda (85).

Hun uttalte også at hun var så skrekkelig nervøs for å være til stede at hun holdt på å spy der og da.

Skuespilleren, kjent blant annet fra «Transformers»-filmene uttalte også at hun skulle ønske hun hadde puppene til filmstjernen Salma Hayek (54).

Disset ektemannen

Det at hennes daværende ektemann Brian Austin Green (47) ikke var med på festen, forklarte Fox på følgende måten:

– Han vil ikke være her – han vil ikke være ledsageren min. Han er mann og har et ego. Jeg tror han jobber med noe musikk, og at han ikke bryr seg om dette showet i det hele tatt.

Det var første gang Fox var med på Golden Globe-gallaen, men til tross for kontroversen ikke den siste.

Ekteskapet med Green er for øvrig over. Megan søkte om skilsmisse i fjor høst. Hun er nå sammen med rapper Machine Gun Kelly (31), mens Green er kjæreste med danser Sharna Burgess (35).