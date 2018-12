HELT PÅ LAND OG I VANN: Arthur Curry (Jason Mamoa) vokser opp med overmenneskelige krefter som sønn av havets store dronning. Foto: SF Studios

Filmanmeldelse «Aquaman»: En eneste lang undersjøisk krigsscene

2018-12-23

Hvis du har lyst til å se alle krigsscenene i «Ringenes Herre»-trilogien i ett, druknet one-take, er det bare å komme seg på kino.

Publisert: 23.12.18 09:28

Action / Eventyr / Fantasy

«Aquaman»

USA / Australia. 12 år. Regi: James Wan

Med: Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman, Willem Dafoe.

Den australske regissøren som slo gjennom med skrekkfilmen «Saw» i 2004, ser ut til å ha bestemt seg for å lage superhelt-filmen han alltid drømte om å se da han var barn. Og det med alle effektene Warner Bros. kan rutte med i 2018.

I «Aquaman» løfter James Wan et undersjøisk univers til overflaten på en så overveldende og heseblesende måte at tilskuerne trolig vil slite med å puste.

For her går det slag i slag, både over og under vann.

Historien spinner rundt DC Comics-karakteren Arthur Curry (Jason Momoa), aka «Aquaman», som vokser opp med sin far ved kysten av Maine nord i USA.

Arthur er et resultat av et forbudt forhold mellom fyrvokteren Tom (Temuera Morrison), og havkvinnen Atlanna (Nicole Kidman), som har rømt fra et arrangert ekteskap med kongen av den mytiske undervanns-byen Atlantis.

Et noe utypisk trekantdrama der altså.

Da Arthur fortsatt er ung må moren forlate ham og reise tilbake til havfolket, som ikke tilgir hennes svik. Hun vender nesa mot Atlanterhavet med et siste budskap:

Sønnen er den som skal skape fred mellom havfolket og menneskene som lever på land.

Han har jo tross alt «the best of both worlds», som Disney Channel-ikonet «Hannah Montana» ville sagt.

Som dronningen av Atlantis førstefødte sønn blir Arthur, som den mildt sagt barske mannen han vokser opp til å bli, automatisk den rettmessige kongen av riket. En rolle han kvier seg for å ta.

Når han får nyss om at halvbroren, kong Orm (Patrick Wilson), planlegger å forene de syv hav i en enorm krig mot menneskene på land har han likevel ikke noe valg, og Arthur trekkes inn i en vill kamp for å redde verden og leve opp til ansvaret kongedømmet han har arvet bringer med seg.

Det er mye som funker i «Aquaman». Historien er klisjé, men levelig, og handlingen utspiller seg i et univers som på mange måter er fullkomment, rent visuelt.

Karakterene er gjennomførte og velspilte av et stjernespekket skuespillergalleri, men rollefordelingen er dog litt gammeldags.

Hadde Arthur vært litt mindre macho, og vist litt flere følelser, hadde plottet i større grad holdt vann.

Eksempelvis annonserer han nonchalant, like etter å ha reddet deler av besetningen på et russisk marinefartøy fra en gjeng sci-fi-pirater, at de må kjappe seg ut av ubåten fordi han skal rekke Happy Hour ved den lokale baren.

Det finnes tydelig heller ingen vegg eller steinsøyle som er hard nok til at filmens helt ikke tåler å bli kastet inn i den i maratonet av krigsscener vi er vitne til gjennom de to timene og 23 minuttene vi sitter i kinosalen.

Kvinnene, som i filmen utgjør prinsesse Mera (Amber Heard) og dronning Atlanna, er de vakre, rolige og følsomme som må minne mennene rundt seg om at fred på jord tross alt er det viktigste;

In the end.

Men dette er jo fantasy, og gamle kongedømmer har ikke rykte på seg for å være så opptatt av likestilling.

Alt i alt er «Aquaman» likevel en god dose vellaget action, som trekker oss inn i et univers som sjelden blir kjedelig.

Hadde denne motorbåten av en film bare turt å kjøre med litt færre hestekrefter, hadde den trolig festet seg på minnet som noe annet enn atter en heftig krigsfilm.