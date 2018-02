KOLLEGER: Morten Tyldum og Alicia Vikander. Foto: JANNE MØLLER-HANSEN og AFP

Morten Tyldum skal regissere Alicia Vikander

Publisert: 12.02.18 18:37

FILM 2018-02-12T17:37:20Z

Norske Morten Tyldum (50) har fått svenske Alicia Vikander (29) med i hovedrollen i ny filmthriller.

Det er det amerikanske filmnettstedet Deadline som melder om det kommende samarbeidet mellom den Oscar-nominerte regissøren Morten Tyldum og Oscar-belønnede Alicia Vikander.

Thrilleren «The Marsh King’s Daughter» baserer seg på fjorårsromanen til forfatter Karen Dionne – som VGs anmelder belønnet med en femmer på terningen.

Vikander, som for halvannen uke siden var gjest hos «Skavlan, skal spille rollen som Helena Petterier, en kvinne som tilsynelatende lever et normalt og idyllisk familieliv. Sannheten er at hun bærer på en mørk hemmelighet.

Det er en sterk skandinavisk duo filmproduksjonen kan skilte med. Tyldum har seilt i medvind internasjonalt de siste årene. På denne tiden i fjor var han på alles lepper med «Passengers» , hvor Jennifer Lawrence og Chris Pratt fylte hovedrollene. I fjor kom nyheten om at han skal regissere åpningsepisoden av en ny TV-serie med Jack Ryan på amerikanske Amazon.

Tyldum takket kona for suksessen :– Janne betyr alt

I 2015 sikret Tyldum seg åtte Oscar-nominasjoner med «The Imitation Game» . På filmnettstedet IMDb.com står han for øvrig oppført med den kommende filmen «Pattern Recognition».

Vikander stakk av med det gjeve Oscar-trofeet for tre år siden for innsatsen i «Den danske piken». Før hun dukker opp på lerretet i nevnte thriller, blir Vikander å se i «Tomb Raider».

Før han slo seg opp i Hollywood , markerte Tyldum seg i hjemlandet med filmer som «Buddy», «Hodejegerne» og «Varg Veum – Falne engler».

Det er samme produksjonsselskap som jobbet med Tyldum om «The Imitation Game», amerikanske Black Bear Pictures, som skal produsere «The Marsh King’s Daughter».

STX Entertainment division STXinternational skal stå for distribusjonen av thrillerdramaet. Toppsjefen i selskapet, David Kosse, skryter av den norske regissøren:

«The Marsh King’s Daughter» er en av de mest hypnotiske thrillerne du noensinne vil oppleve, mye i samme gate som «The Girl With the Dragon Tattoo» og «Gone Girl». Og hvem kan gjøre det bedre enn Morten Tyldum?», sier han i kunngjøringen.

Kosse legger til at de er «henrykt over å presentere det eksepsjonelt fascinerende prosjektet med et så anerkjent team av filmskapere og talent» under filmfestivalen i Berlin om få dager.