ÅPENHJERTIG: Kaya Wilkins forteller til sine over 23 tusen følgere på Instagram at hun er innlagt. Foto: Instagram

«Thelma»-stjernen Kaya Wilkins la seg inn på klinikk i New York

Publisert: 27.04.18 09:43 Oppdatert: 27.04.18 10:18

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FILM 2018-04-27T07:43:31Z

Den norske musikeren, modellen og skuespilleren Kaya Wilkins (27) mener det er viktig å være åpen om psykiske plager.

«Er det en Balenciaga-reklame eller bruker jeg bare sykehusklær?»

Slik starter Wilkins Instagram-posten under bildet av seg selv på Bellevue psykiatriske klinikk på Manhattan i New York, hvor hun nylig tilbrakte over en uke.

Wilkins skriver videre at hun er inne i en depressiv periode relatert til bipolar lidelse.

« I promosettinger for mitt kommende album har jeg vært motvillig til å snakke om mental helse, fordi jeg synes det er vanskelig å kommunisere i intervjusituasjoner. Samtidig tror jeg at jeg ved å fortelle om dette i offentlighet, får en slags renselse før jeg trekker meg litt tilbake for å helbrede meg selv », skriver artisten .

Wilkins ønsker ikke å kommentere klinikkoppholdet ytterligere overfor VG, men er innforstått med at innholdet i Instagram-posten blir omtalt. 27-åringen bekrefter via modellbyrået Heartbreak at hun var innlagt i åtte dager, men at hun nå er skrevet ut.

I fjor var Wilkins sentral i den dramatiske Trier-thrilleren «Thelma», som var Norges Oscar-kandidat. Filmen fikk terningkast seks av VGs anmelder, som mente at Wilkins fylte sin rolle perfekt.

Trier om skrekkfilmdebutant : – Hun kom inn i en ekstrem frykttilstand

(Artikkelen fortsetter under bildet)

27-åringen fra Nesoddtangen går under artistnavnet Okay Kaya og har fått internasjonal oppmerksomhet både for musikken sin og som modell. I fjor utpekte motebibelen Vogue Kaya til «sesongens modell». Hun har gått visninger for store navn som Marc Jacobs, Burberry, Balenciaga og Calvin Klein.

Musikken har alltid stått i høysetet, og TV-seere husker kanskje Kaya og broren Sebastian fra MGPjr i 2003.

MinMote : Dette er Norges ukjente modellstjerner

Wilkins har sin base i Brooklyn i New York, men var nylig i Oslo for å holde konsert. Debutalbumet «Both» lanseres 1. juni.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Hun skriver under Instagram-posten at det har vært en styrkeprosess for henne å jobbe med musikk på tross av «følelsesmessige og tekniske utfordringer».

« Derfor stinker det at jeg ble syk igjen », skriver hun og opplyser at den kommende utgivelsen vil by på låter som spenner over hele følelsesregisteret. Hun har produsert platen i samarbeid med kjæresten Aaron Maine og Daniel Nigro.

« Noen av låtene handler om psykisk sykdom og ukontrollert oppførsel », betror hun, samtidig som hun lover sanger om kjærlighet og det å være fordomsfri overfor andre mennesker. Hun takker fansen for støtten.

Under posten strømmer det på med god bedring-hilsener fra fans i mange land.