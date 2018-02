Erik Poppe møter utenlandsk presse etter Utøya-film: – Vi må huske hva som skjedde på den øya

Mandag vises Erik Poppes «Utøya 22. Juli» på filmfestivalen i Berlin. Han understreker viktigheten av å huske hva som skjedde på selve Utøya.

Filmen om Norges største traume etter krigen konkurrerer i hovedkonkurransen på filmfestivalen i Berlin som startet 15. februar. Mandag vises den for internasjonal presse og regissør Erik Poppe avholder pressekonferanse.

Produsentene Finn Gjerdrum og Stein B. Kvae er til stede i Berlin sammen med manusforfatterne Siv Rajendram Eliassen og Anna Bache-Wiig, Poppe og hovedrolleinnehaver Andrea Berntzen.















Må ikke glemme øya

På spørsmål om hvordan han fikk ideen og styrken til å håndtere temaet, svarer Poppe:

– Jeg hadde innsett over lang tid at når vi snakker om hva som fant sted 22. juli, var fokus på terroristen og hans ideer. Det var også store diskusjoner om hvordan man skulle få gjenoppbygd Oslo. Det var ulike fokus. Ettersom månedene og årene gikk, så vi at minnet om hva som skjedde på den øya falmet mer og mer.

– På det tidspunktet møtte jeg overlevende og pårørende som var bekymret for dette. Og når man ser hvordan nynazismen vokser fram rundt i Europa, må vi huske hva som skjedde på den øya, hvordan høyreekstrem terror kan se ut.

Skuespiller Berntzen forteller om hvorfor hun valgte å bli med på prosjektet:

– Jeg var 12 da det skjedde, og jeg husker at jeg var redd. Da jeg hørte om filmen tenkte jeg at det var for tidlig. Men da jeg leste manuset skjønte jeg at fokuset ville være på tenåringene i stedet for mannen bak, og det var veldig viktig for meg. Og alle justeringene som ble gjort gjorde det lettere for meg å si ja. Jeg tenkte om vi skulle gjøre dette, ville dette være den rette måten å gjøre det på, sier hun.

Ett opptak

Filmen er spilt inn i ett langt opptak, og utspiller seg i såkalt «realtid» - den starter 14 minutter før de første skuddene og følger 18 år gamle Kaia som spilles av Andrea Berntzen (18) i 92 minutter. De fleste skuespillerne er amatørskuespillere.

Poppe forteller at handlingen er begrenset til hva som skjedde på Utøya, fullt og helt fra de unge menneskenes perspektiv.

Under pressekonferansen ble fotograf Martin Otterbecks innsats applaudert. Poppe opplyser at de øvde på filmen hele sommeren 2017. De øvde i filmstudio, og så øvde de på Frognøya i Tyrifjorden før de gjorde fem forsøk over fem dager på å få hele filmen festet i ett opptak.

– For sent om ikke det gjør vondt

Regissøren adresserte stemmene som mener at det er for tidlig å få en film om denne nasjonale tragedien:

– Noen mener dette er for tidlig, men om vi må vente til alle synes det er rett tid, er det for sent. Jeg vil si at om ikke det gjør vondt å se denne filmen, så er det for sent. Det er vanskelig, men det er også en del av helbredelsesprosessen.

Utøya-overlevende har også vært involvert som konsulenter , og har understreket at filmen nok ikke er for alle.

Den norske premieren blir 9. mars. Ifølge Dagsavisen har «Utøya 22. Juli» den siste tiden vært vist for etterlatte og overlevende fra Utøya på flere lukkede visninger i Norge der det har vært leger og psykologer til stede.

– Vi setter pris på åpenheten produsentene har vist oss. Det har gitt trygge rammer for de berørte, sa leder for 22. juli-støttegruppen, Lisbeth Røyneland, til Dagsavisen.

Fiksjon

Manuset er skrevet av «Frikjent»-teamet Siv Rajendram Eliassen og Anna Bache-Wiig basert på dybdeintervjuer med overlevende.

– Det var vanskelig å lytte til alle historiene og så dikte opp en historie. Men om vi hadde valgt én av de virkelige historiene, kunne det fått de andre historiene til å framstå som mindre viktige, og det ville vi unngå, sier Bache-Wiig i Berlin.

Filmen er altså fiksjon, men forholder seg til de faktiske hendelsene.

– Av og til kan en fiksjonsfilm være nærmere virkeligheten enn en dokumentar, sier Poppe.

På spørsmål om hvordan de markedsfører en film om et nasjonalt traume, svarer produsent Kvae:

– Det har vært veldig viktig for oss å lage denne med respekt for alle som var involvert i denne tragedien. De var involvert i manuset, og de berørte som ville har sett den uferdige filmen og gitt oss tilbakemeldinger under postproduksjon. Vi har heller ingen trailer ut, noe pressen ikke liker. Vi vil at alt skal skje med respekt og vil være sikre på at diskusjonene om filmen handler om filmen – etter at folk har sett den og ikke basert på en mediehype. Det er en utfordring.

Totalt er det 24 filmer i hovedkonkurransen og 19 av dem konkurrerer om hovedprisene Gullbjørnen og Sølvbjørnen.

Poppes film er én av flere filmer om terrorhandlingen 22. juli som er under produksjon.