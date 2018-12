STORT MÅL: Kevin Hart sier han nå oppnår ett av målene sine i livet: Å være programleder på Oscar-utdelingen i februar. Foto: Graham Hughes/The Canadian Press via AP

Kevin Hart bekrefter Oscar-jobb

FILM 2018-12-05T01:37:02Z

Komiker og skuespiller Kevin Hart bekreftet natt til onsdag at han blir den nye verten for Oscar-utdelingen.

Publisert: 05.12.18 02:37 Oppdatert: 05.12.18 03:39

24. februar neste år er det duket for neste runde stjernedryss på den røde løperen i Hollywood . Så langt har det vært uvisst hvem som skulle få jobben med å være vert, etter at Jimmy Kimmel gjorde jobben i to år og avkreftet at han skulle i ilden igjen i 2019.

Flere medier, blant andre Variety og Deadline , spekulerte tirsdag om Kevin Hart kunne være neste mann ut, og natt til onsdag norsk tid, bekreftet skuespilleren at han har fått jobben.

«I årevis har jeg blitt spurt om jeg noengang ville være Oscar-vert, og svaret mitt var alltid det samme: Jeg sa det ville være mitt livs største mulighet som komiker, og at det vil skje når det er ment å skje. Jeg er så glad for å kunne si at dagen endelig har kommet. Jeg er overveldet siden dette har vært et mål for meg så lenge. Det å kunne bli en del av den legendariske listen av verter er utrolig. Jeg vet at moren min smiler fra øre til øre akkurat nå.» skriver han på Instagram.

Jimmy Kimmel skal ha fått beskjedne 125.000 kroner, eller 15.000 dollar, i honorar for å være Oscar-vert i 2017.

Hart var sist å se i filmene «Night School» og «Jumanji: Welcome to the jungle». Han startet karrieren i to «Scary Movie»-filmer.