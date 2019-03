BRENNAKTUELL: Ben Affleck i «Triple Frontier». Foto: Melinda Sue Gordon / Netflix

TV-filmanmeldelse «Triple Frontier»: Gutta får gullfeber

Amerikanske eks-elitesoldater jakter gull i Sør-Amerika. Netflix jakter gull i spillefilmbransjen.

Publisert: 15.03.19 08:25







ACTION/DRAMA

«Triple Frontier»

Netflix, premiere 13. mars

USA. Regi: J.C. Chandor

Med: Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Pedro Pascal, Garrett Hedlund

2019 er året da Netflix for alvor kommer til å sette inn de massive kreftene sine på den gode, gammeldagse langfilmen.

Suksessen med «Roma» har forståelig nok gitt mersmak og Oscar-blod på tann. Også strømmegiganten vil ha den prestisjen og de presseoppslagene som den «klassiske» kinofilmen får.

Det er gode nyheter for oss som fremdeles mener at film kan gjøre ting som TV-serier ikke kan (og omvendt, for all del).

Actionfilmen «Triple Frontier» kan by på et skuespillerensemble som en lagd-for-TV film bare kunne drømt om for noen år siden.

GUTTA PÅ TUR: Pedro Pascal, Garrett Hedlund, Charlie Hunnam og Ben Affleck i «Triple Frontier». Foto: Netflix

Ben Affleck er om bord, tung og utilfreds i kroppsspråket – men på en utpreget karismatisk måte. Likeså Oscar Isaac, som spilte i regissør J.C. Chandors tidligere «A Most Violent Years», og generelt er en av vår tids mest begavede mannlige skuespillere. Charlie Hunnam, kjent fra «Sons Of Anarchy» og svære eventyrfilmer på kino, og for å ha trukket seg fra «50 Shades Of Grey»-filmene, har også mønstret på.

Pedro Pascal og Garrett Hedlund fyller ut kvartetten vi følger på farlige eventyr i Sør-Amerika.

De fem er tidligere elitesoldater ved karrierenes slutt. De beste av de beste. De har det ikke så fett, sett i forhold hva de mener de har måttet ofre for flagget (det amerikanske, selvsagt). Så de lytter når Santiago (Isaac) legger en plan på bordet.

Den går ut på å robbe en narkobaron i grenseområdet mellom Brasil, Argentina og Paraguay – den triple grensen i filmens tittel. Han er en slem fyr, og Santiago har jaget ham i årevis. Det er ikke noe å tenke på. Ranet er likefullt en kriminell handling, ment å sikre våre fem helter for fremtiden.

Det går som planlagt – en stund. Selvsagt ikke hele veien. De topptrente soldatene får mye å slite med: Ikke bare den fysiske tyngden av det enorme dollarutbyttet, men også moralske og etiske utfordringer. Hvem er det OK å «ta ut»? Og hvem ikke?

Å flykte over Andesfjellene er dessuten kaldt. Fysisk og mental kollaps puster våre helter i nakken.

ENESTE HØNE I KURVEN: Det er ikke mange kvinner å se i «Triple Frontier». Men Adria Arjona, her med Oscar Isaac, er én av dem. Foto: Melinda Sue Gordon / Netflix

Så like bra som det beste fra kinosalen da? Nei. Det kan jeg ikke med god samvittighet si. Det meste i «Triple Frontier» er noen hakk mer lettvint enn det ville vært i en prestisjeproduksjon for det store lerretet. Fra karaktertegningene til biljaktene til eksplosjonene til filmfotograferingen til selve historien.

Dialogmanuset er ikke supersofistikert, og filmen mangler liksom bredden, rekkevidden og omfanget en god actionfilm på kino ville hatt. Og da tenker jeg ikke på bredden, rekkevidden og omfanget på TV-skjermen.

Likevel. I gamle dager var begrepet «TV-film» automatisk nedsettende. Det kan det kan det snart bli slutt på. Denne moderne cowboyfilmen er forbausende god til nettopp en TV-film å være, og ganske som bestilt for en sixpack-, potetgull- og beina-på-bordet fredagsaften i mars.

Omtrent som en videokveld i gamle dager, med andre ord.