SIKTER HØYT: Tobias Santelmann og Aksel Hennie spiller henholdsvis Tjstolv Moland og Joshua French i «Mordene i Kongo». Men publikumsmessig var det lite å rope hurra de første tre dagene. Foto: Fredrik Solstad

Drøyt 33.000 så «Mordene i Kongo» i åpningshelgen: – Jeg tror de tenker «Shit, dette blir dyrt»

FILM 2018-10-29T09:06:43Z

Kongo-filmen langt unna «Skjelvet» i publikumstall i åpningshelgen.

Mens katastrofefilmen «Skjelvet» samlet over 150.000 i helgen etter premieren tidligere i høst, er tilsvarende tall for «Mordene i Kongo» 33.682, ifølge Film og kino .

– Jeg tenker at alle som har jobbet med denne filmen er litt skuffet inni seg nå. Eller... Ikke bare litt skuffet. Jeg tror de tenker at «Shit, dette blir dyrt for oss», sier filmekspert Brita Møystad Engseth til VG.

Hun tror at de som har hatt lyst til å se «Mordene i Kongo» har styrtet avgårde med én gang for å se den.

– Jeg tror ikke dette er en film som plukker opp folk underveis. I tillegg er det en del ubehag knyttet til denne historien. Jeg mistenker at filmen allerede har møtt sitt publikum, og at den vil få en dupp neste helg, mener Engseth, som med tanke på kostnadene knyttet til filmen, går langt i å kalle det en flopphelg for «Mordene i Kongo».

– Ja, det vil jeg si. Det kommer ikke 33.000 og ser den neste helg. Og en flopp blir det dersom den ikke drar inn nok penger. Med drøye 33.000 på premierehelgen, er det ikke utenkelig at publikumstallene stopper på drøyt 75.000.

Filmens produsent, Asle Vatn, sier følgende i en pressemelding:

– Vi vet at filmen bringer vesentlig nye momenter inn i saken om Moland og French og er ikke overrasket over kontroversene rundt filmen. Det kommer nye saker – og vi forventer mer. Vi vet at publikum liker filmen. Den ble den mest sette på kino i helgen og det blir spennende å følge dens utvikling fremover. Folk må rett og slett gå og se selv, sier Vatn.

Filmen fikk hard medfart av VGs anmelder, som ga terningkast to . I andre enden av skalaen var Aftenposten, som ga karakteren fem av seks .

– Jeg vil tro at spesielt toeren i VG er drepende. Det er klart, de som er interesserte i saken, bryr seg nok ikke om det, men for andre som står mellom flere filmer, kan det skje at ikke «Mordene i Kongo» står høyest på listen, mener Brita Møystad Engseth.

En annen stor, norsk film som hadde premiere i høst, «Månelyst i Flåklypa», samlet over 88.000 i åpningshelgen .

«Mordene i Kongo» har et budsjett på drøye 51,6 millioner kroner, ifølge NRK.

