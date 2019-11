KLAR: Ifølge HR er Murphy klar for å gjenta rollen som Alex Foley. Foto: ANGELA WEISS / AFP

«Beverly Hills Cop 4» kommer på Netflix

Etter mange år med planlegging og skrinlegging, er det nå klart at Netflix har sikret seg retten til å lage en oppfølger til «Beverly Hills Cop».

Det er Jerry Bruckheimer som er produsent, og Eddie Murphy kommer tilbake i rollen som Alex Foley, melder Hollywood Reporter.

Ifølge filmmagasinet har strømmegiganten og Paramount inngått en éngangsavtale, og Netflix skal lage «Beverly Hills Cop 4».

De tre første filmene kom i 1984, 1987 og 1994 og innkasserte 732,5 millioner dollar, 6,8 milliarder kroner, på verdensbasis.

Paramount hadde planlagt en oppfølger i 2016, men trakk prosjektet. Med denne avtalen går studioet motsatt vei av Disney og Warner Bros. som holder tilbake innhold til egne plattformer, melder Hollywood Reporter.

ORIGINAL: Murphy som Detroit-politimannen som drar til Beverly Hills for å etterforske drapet på en venn - med en egen stil. Foto: Paramount Pictures/TV 2

58-årige Eddie Murphy fikk nylig god kritikk for innsatsen i Netflix-filmen «Dolemite Is My Name», ifølge BBC.

Bruckheimer produserte også de to første filmene.

